第九輪預約結果出爐！BNT超過78萬人預約、高端52萬人

▲BNT。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

第九輪提供BNT第一劑、高端第二劑，今天中午截止預約，中央流行疫情指揮中心公布最新結果，BNT有78萬人預約，預約率86.2%，高端則有52萬人預約，預約率約8成。醫療應變組副組長羅一鈞表示，考量該輪接種兩種疫苗，部分診所未提供所需疫苗影響預約，將針對高端第二劑對象進行補通知、登記的後續催種。

羅一鈞宣布，第九輪預約，BNT第一劑符合資格者90.6萬，當中78.1萬人完成預約，預約接種率86.2%；高端第二劑符合資格者65.2萬，已完成預約人數52.3萬人。

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羅一鈞表示，這次有兩種疫苗同時預約跟後續接種作業，很多醫療院所特別診所會只選擇其中一種疫苗提供接種，民眾習慣接種地點可能提供非想打第二劑疫苗部分，後續就沒有預約到的10~20%，會再補通知、補登記的作業由各地方衛生局接種過後再做後續催種部分。

指揮中心說明，第九期符合預約資格對象及意願登記情形如下(依9月17日中午意願結算結果)：

一、「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，預約接種BNT疫苗第一劑。

二、「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」，預約接種高端疫苗第二劑。

高端疫苗施打期程調整自9月27日至10月2日提供接種，BNT疫苗施打期間則維持原訂9月25日至10月2日提供接種。

指揮中心提醒，民眾前往接種高端第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，請民眾返回第一劑接種之醫療院所申請補發，以順利完成第二劑接種。於接種前，接種單位需核對民眾身分資料、主動詢問民眾疫苗接種史，檢視民眾「COVID-19疫苗接種紀錄卡」紀錄及「健保卡」註記貼紙資料，如均無相關接種證明或資訊者，除可使用網路連線「全國性預防接種資訊管理系統」(NIIS)查詢子系統查詢疫苗接種史，合約醫療院所亦可透過雲端藥歷系統等連結查詢，以確認疫苗接種間隔及廠牌是否符合規範。

9/20 10:00-9/22 12:00 第九期BNT疫苗預約結果(已截止)

符合預約資格：906,086人。

已完成預約人數：781,376人。

9/20 10:00-9/22 12:00 第九期高端疫苗預約結果(已截止)

符合預約資格：652,833人。

已完成預約人數：523,231人。