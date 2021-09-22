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解憂藍皮火車再啟動！南國漫讀節10月起跑　劉冠廷擔大使視覺曝光

▲▼2021南國漫讀節，出生屏東的劉冠廷擔任大使，設計師詹朴團隊操刀主視覺。（圖／2021南國漫讀節／APUJAN提供）

▲2021南國漫讀節將於10月起跑，出生屏東的劉冠廷擔任大使，設計師詹朴團隊操刀主視覺。（圖／APUJAN提供）

記者林育綾／綜合報導

連續兩年在屏東「南國漫讀節」啟動的閱讀列車大受好評，被喻為是「解憂火車」！而今年「2021南國漫讀節」將於10月16日起跑，為期5個月舉辦50場閱讀活動，也包括5班次解憂藍皮火車；而此次更邀請出生屏東的劉冠廷擔任漫讀節大使，主辦也搶先公布主視覺照，讓粉絲一窺他知性的一面。

▲▼2021南國漫讀節，出生屏東的劉冠廷擔任大使，設計師詹朴團隊操刀主視覺。（圖／2021南國漫讀節）

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▲劉冠廷擔任2021南國漫讀節大使，主視覺照曝光。（圖／2021南國漫讀節）

「2021南國漫讀節」突破以往規模，從去年為期2個月，今年延展為5個月，期盼打造獨一無二的文化派對，由青鳥文化制作總策劃。策展人張鐵志、蔡瑞珊表示，自2019年南國漫讀節開辦以來，已舉辦超過100場文化活動，第1屆主題為「大武山劇場」、第2屆「向土地學習」，今年第3屆「前往南方的閱讀派對」，以南方歷史為主軸，屏東大地為舞台，帶讀者穿越重重閱讀的秘徑，重新認識真正的南方。

而出身屏東的演員劉冠廷，首度受邀擔任南國漫讀節大使，他也分享自己與閱讀相遇的起點，由於小時候看著親戚習慣全家人到書店閱讀，各自沈浸在書本世界，就此開啟對閱讀的好奇，青春時期的他後來從《哈利波特》、《偷書賊》、金庸小說等奇幻世界，找到一處安穩寄託的避風港，透過書本打開對世界的想像。

▲▼2021南國漫讀節，出生屏東的劉冠廷擔任大使，設計師詹朴團隊操刀主視覺。（圖／2021南國漫讀節／APUJAN提供）

▲2021南國漫讀節，出生屏東的劉冠廷擔任大使，設計師詹朴團隊操刀主視覺。（圖／2021南國漫讀節／APUJAN提供）

屏東縣長潘孟安今（22）日搶先在臉書分享主視覺照片，由旅英設計師詹朴（APUJAN 品牌創意總監）操刀，透過攝影師高啟舜的鏡頭，捕捉劉冠廷與書本共處身影，演繹出多款帶有魔幻色彩的閱讀情境，不論是環繞人身的文字，超大型書頁，或是躺在整片書籍中的閱讀者，都傳遞著以不同形式在書本中漫遊的想像。

設計團隊APUJAN 最終決定以劉冠廷坐在南方風情光影中的側影，定調本屆南國漫讀節主視覺 ──「在字與字之間，行與行之間，我們迷惘著，我們旅行著，我們漫讀著。」網友看了也紛紛讚「冠廷好帥！！」、「懂找屏東子弟」，而劉冠廷也期待活動能持續發酵，鼓勵人們偶爾脫離被螢幕包圍的生活，找回閱讀書本的感動。

▲▼2021南國漫讀節，出生屏東的劉冠廷擔任大使，設計師詹朴團隊操刀主視覺。（圖／2021南國漫讀節／APUJAN提供）

▲▼劉冠廷置身在超大型書頁，演繹出多款帶有魔幻色彩的閱讀情境。（圖／2021南國漫讀節／APUJAN提供）

▲▼2021南國漫讀節，出生屏東的劉冠廷擔任大使，設計師詹朴團隊操刀主視覺。（圖／2021南國漫讀節／APUJAN提供）

今年南國漫讀節自10月16日起至明年2月13日，為期5個月，從遠距離的觀看南方到踏入南方土地，將舉辦50場閱讀活動，其中包含35場閱讀講座、5場南方探遊走讀、2場閱讀市集，另外大受好評的「解憂藍皮火車」也會啟動5個班次，讓作家帶領讀者，一起在車上暢談文學與書本，感受沿途風景和閱讀的美好。

由於「藍皮火車」每日僅1班往返屏東枋寮－台東金崙，車廂內無冷氣，只靠老舊電扇和車窗吹來的自然風，加上復古的座椅，部分燈光閃爍、忽明忽滅，宛如回到早年台灣鐵路建設時期的鐵道記憶，一直以來吸引不少鐵道迷朝聖。而「南國漫讀節」結合閱讀，打造期間限定「列車上的書店」，以全新的閱讀體驗開啟讀者的感官。

▲▼今年漫讀節，「解憂藍皮火車」也會啟動5個班次，打造期間限定「列車上的書店」。

2021南國漫讀節更多消息，可至「屏東縣政府文化處」Facebook 粉專。

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