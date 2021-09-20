　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東林邊鄉代會主席改選驚傳暴力　某代表深夜「拿菜刀按門鈴」

▲林邊鄉民代表會進行改選傳恐嚇情事，警方訊後送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲林邊鄉民代表會進行改選傳恐嚇情事，警方訊後送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉民代表會主席冬白上月因病去世，任期還有一年多，依地方立法機關組織準則，訂9 月 23 日召集臨時會辦理主席補選，由於兩位有意角逐的代表目前掌握人數，平分秋色，競爭激烈，日前傳有代表到另一位代表住處涉有恐嚇等情事，轄區的東港警方獲報已傳該代表到案，訊後依恐嚇等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

林邊鄉民代表會主席吳冬白，已連任6屆主席，他從1986年當選鄉民代表，連著當選了第13屆至21屆、共9屆鄉民代表，上月因病辭世，享壽75歲。

他於6屆主席任內，堅持「節省公帑支出，就是增加收入」的理念，任內不編列預算購買主席公務車，而都以自用的小貨車代步。也不雇用臨時人員、不浮編法定福利，且以身作則節省公務支出，被鄉民稱讚。

吳過世後，由於任期還有一年多，依地方立法機關組織準則必須辦理補選，該鄉民代表會原有11席代表，吳過過世剩下10席，由於鄉內分成兩個派系，目前兩位有意角逐主席代表各掌握一半即連包本身共有5席代表，競爭相當激烈。

東港警分局日前接獲該鄉一名鄉民代表報案，指稱有意角逐主席選舉的代表，深夜拿著菜刀前來住家按門鈴，讓他嚇得不敢開門。警方獲報傳訊被指控代表到案，他表示，當天喝了點酒，為了改選，想和對方交換意見，沒有惡意，警方訊後依恐嚇等罪嫌函送法辦。

警方強調，不容任何選舉暴力，任何犯罪行為涉嫌影響選舉，秉持嚴正執法態度全力偵辦，並對相關代表人身及住處安全加強維護，以利選舉平和進行，防範治安事件。

ET快訊
800人「脫光」裸泳震撼畫面曝　她被看嗨喊：超棒
韓女打「AZ+BNT」爆心肌炎　被迫換心躺ICU快2個月
快訊／國道1號3車連環撞！　車陣回堵5公里
「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界！　出道作尺度全開
許藍方罕見強硬嗆爆網友！　700字反擊超酸
真子公主放棄皇籍嫁「軟飯男」　入住月租13萬↑高級公寓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

借住家中同睡一床！女志工強摸12歲少女　還問：都濕了幹嘛狡辯

爭產爆家庭失和！鬱男爬百齡橋護欄輕生　勇警奮力抱下救命

訂好民宿沒入住！8人登山隊「南澳神祕湖」失聯　警消漏夜搜救

快訊／國一3車連環撞！占3車道僅剩路肩通行　車陣回堵5公里

16歲少年玩獨木舟「疑中風」！海巡急協調漁船出海救援

屏東林邊鄉代會主席改選驚傳暴力　某代表深夜「拿菜刀按門鈴」

西子灣消波塊突傳恐怖哀號聲！2大學生夜吹海風　嚇破膽真相曝　

牙醫喪子與無緣媳婦「情同父女」　醫師娘怒告追討兒子遺產

抓到老婆傳訊小王「幫你舔舔」　綠帽夫二審逆轉勝原因曝光

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

高瀚宇模仿言承旭「淡定語氣」超傳神！　陳小春也中槍...「謎之表達能力」滿頭問號XD

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

借住家中同睡一床！女志工強摸12歲少女　還問：都濕了幹嘛狡辯

爭產爆家庭失和！鬱男爬百齡橋護欄輕生　勇警奮力抱下救命

訂好民宿沒入住！8人登山隊「南澳神祕湖」失聯　警消漏夜搜救

快訊／國一3車連環撞！占3車道僅剩路肩通行　車陣回堵5公里

16歲少年玩獨木舟「疑中風」！海巡急協調漁船出海救援

屏東林邊鄉代會主席改選驚傳暴力　某代表深夜「拿菜刀按門鈴」

西子灣消波塊突傳恐怖哀號聲！2大學生夜吹海風　嚇破膽真相曝　

牙醫喪子與無緣媳婦「情同父女」　醫師娘怒告追討兒子遺產

抓到老婆傳訊小王「幫你舔舔」　綠帽夫二審逆轉勝原因曝光

「愛國者治港」後第一場選舉　香港「選舉委員會」投票結果出爐

正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

「人生要後悔的事太多了」　《俗女2》嘉玲爸曝「暈船真相」老婆淚崩

甜瓜邁入第19季還能飛！　安東尼大秀小車輪、空接爆扣美技

觀光區省道湧車潮！福隆、蘭陽博物館塞爆　公總籲「改去他處」

做公益「全身脫光」！天體海灘820人裸泳　她被看光嗨喊：超棒的

她混打AZ+BNT爆心肌炎　1天急惡化「換心」！夫淚訴：躺ICU快2個月

借住家中同睡一床！女志工強摸12歲少女　還問：都濕了幹嘛狡辯

蔡政府砸10億幫農民　王鴻薇：只會拿納稅錢擦屁股

香港學生組織「賢學思政」2成員被捕

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

社會熱門新聞

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

「我爸遺體被別人推去火化」中壢殯儀館大烏龍

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

姊託夢「殯儀館找我」　妹妹中秋前夕領回遺骸

麻將桌上一通電話　台中貴婦淪人肉ATM！7天後才回到家

快訊／嘉義派出所前2車對撞！13歲女童拋飛慘死

誇張！高美濕地湧3500人擠爆木棧道　

15歲國中生講義氣　遭水泥灌頂活活淹死

父女陳屍沙發成乾屍　家遭斷水斷電

新莊菜鳥警自撞2人傷　警車翻肚慘成廢鐵

搭捷運上下車撞到！男子失控掏刀揮舞

綠帽夫發現老么不是親骨肉　一招揪出「人妻台東獻身」秘密

葬儀社「燒錯遺體」！長子怒：難怪連擲6笑杯

更多熱門

相關新聞

小琉球上萬名遊客登島　警碼頭勸導戴好口防破口

小琉球上萬名遊客登島　警碼頭勸導戴好口防破口

中秋連假，小琉球湧入上萬遊客登島旅遊，轄區的東港警分局避免出現防疫缺口，出動員警在碼頭提醒遊客記得勤洗手，「口不離罩、罩不離口」，確保健康。

避開南州交流道北返車潮　警：可改走林邊、崁頂

避開南州交流道北返車潮　警：可改走林邊、崁頂

屏東立委抗議中國禁蓮霧　劉櫂豪盼全民挺台東釋迦

屏東立委抗議中國禁蓮霧　劉櫂豪盼全民挺台東釋迦

角頭撂人砸車拚輸贏　飛車衝破警網暗夜神隱

角頭撂人砸車拚輸贏　飛車衝破警網暗夜神隱

大陸發佈台灣蓮霧禁銷令　「紅金條」衝擊最大

大陸發佈台灣蓮霧禁銷令　「紅金條」衝擊最大

關鍵字：

屏東林邊代表會主席吳冬白選舉警察代表

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

金剛雞翅「一支40」被嫌貴　本尊高EQ親解答

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面