屏東林邊鄉代會主席改選驚傳暴力　某代表深夜「拿菜刀按門鈴」

▲林邊鄉民代表會進行改選傳恐嚇情事，警方訊後送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉民代表會主席冬白上月因病去世，任期還有一年多，依地方立法機關組織準則，訂9 月 23 日召集臨時會辦理主席補選，由於兩位有意角逐的代表目前掌握人數，平分秋色，競爭激烈，日前傳有代表到另一位代表住處涉有恐嚇等情事，轄區的東港警方獲報已傳該代表到案，訊後依恐嚇等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

林邊鄉民代表會主席吳冬白，已連任6屆主席，他從1986年當選鄉民代表，連著當選了第13屆至21屆、共9屆鄉民代表，上月因病辭世，享壽75歲。

他於6屆主席任內，堅持「節省公帑支出，就是增加收入」的理念，任內不編列預算購買主席公務車，而都以自用的小貨車代步。也不雇用臨時人員、不浮編法定福利，且以身作則節省公務支出，被鄉民稱讚。

吳過世後，由於任期還有一年多，依地方立法機關組織準則必須辦理補選，該鄉民代表會原有11席代表，吳過過世剩下10席，由於鄉內分成兩個派系，目前兩位有意角逐主席代表各掌握一半即連包本身共有5席代表，競爭相當激烈。

東港警分局日前接獲該鄉一名鄉民代表報案，指稱有意角逐主席選舉的代表，深夜拿著菜刀前來住家按門鈴，讓他嚇得不敢開門。警方獲報傳訊被指控代表到案，他表示，當天喝了點酒，為了改選，想和對方交換意見，沒有惡意，警方訊後依恐嚇等罪嫌函送法辦。

警方強調，不容任何選舉暴力，任何犯罪行為涉嫌影響選舉，秉持嚴正執法態度全力偵辦，並對相關代表人身及住處安全加強維護，以利選舉平和進行，防範治安事件。