貫徹幫派零容忍　屏東縣警局長劉印宮：治安工作沒有假期

▲屏東縣警局展現緝毒掃黑成效 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警方近年來配合警政署執行各類全國同步掃蕩專案行動成績斐然，在執行掃黑、緝毒、打詐、掃賭、肅槍及地下錢莊查緝績效方面，均曾獲警政署評核為全國第1名成績，落實縣長「安居樂業」要求，幸福屏東的目標。

屏東縣政府警察局為有效掃蕩黑幫、穩定社會秩序治安，展現政府掃黑決心，於今(22)日在縣政府舉辦成果展示會。

會中分析黑道幫派暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺及製(販)毒等犯案模式，透過與臺灣屏東地檢署建立的偵查機制，針對街頭滋事案件，於第一時間運用優勢警力強力壓制、查辦，並依新修正刑法第149條、第150條等條例送辦，惡性重大者則建請檢察官予以聲押；另配合警政署執行全國同步掃黑專案行動，動用所有警力針對轄內幫派分子經營或圍事場所，以強化檢肅力道。

縣警局長劉印宮表示，治安工作沒有假期，為有效遏制幫派分子囂張氣焰，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，將持續滾動調整各項檢肅措施，將持續執行掃黑工作，針對轄內幫派經營、圍事或依附之場所，強力運用臨檢勤務與結合縣政府主管機關聯合稽查，以勒令歇業、停止營業或斷水、斷電等第三方警政裁罰行政手段，斷絕金源凡敢在屏東施暴者，屏東警方絕對「一波一波掃、一個一個抓」嚴查到底，絕不允許黑幫趁疫在屏東作亂滋擾社會秩序，落實縣長「安居樂業」、幸福屏東的目標。