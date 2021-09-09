鐵馬阿北累倒路邊沾滿沙子樹葉　曝曬6hrs沒人理險脫水

▲一名7旬阿北全身沾滿沙子樹葉，倒臥在路邊曝曬6hrs沒人理，差點脫水。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名70歲蘇姓男子日前早上獨自從梧棲家騎乘自行車外出，中午騎到龍井區臨港路時體力不濟，倒臥在路邊一根電線桿旁，由於身上沾滿沙子、樹葉，全身邋遢、骨瘦如柴，即使車流不少，卻未被路人報警協助，結果蘇男就在大太陽底下躺了整個下午，滴水未進，直到5點半才有人報案，險些脫水。

烏日警分局龍津派出所警員王偉穎及顏熙哲，日前獲報有1名男子路倒在龍井區臨港路二段42號電線桿附近，員警立即驅車前往協助，發現蘇男骨瘦如柴、全身沾滿沙子、落葉，衣褲髒污，有如遊民，更令人驚訝的是，蘇男從梧棲家中騎乘自行車出門，中午行經龍井區時身體不適躺在路旁，直到下午將近6點才被路人報案，整個下午滴水未進。

警方轉述報案人說法，報案人在中午12點多時，還和蘇男聊過天，當時覺得不需協助，豈料，5點半下班經過時，發現蘇男竟然還躺在原地，奄奄一息，於是趕緊報警。

警方到場後以警用電腦人臉辨識系統查出身分後，蘇男不願就醫，於是以巡邏車護送返家，蘇妻感激涕零的說，她丈夫日前因車禍受傷行動不良於行，發現丈夫外出多時還未返家，如今平安回來，相當感謝警方協助。

警方表示，該路段車流量不小，鄰近台中港，大多是大型貨櫃車經過，可能車速快才沒看到蘇男，還好路人及時發現幸報警，否則恐有脫水危險，後果不堪設想。

►毛孩散步不只運動還能紓壓！3個小提醒超重要 爽爽玩心情更穩定