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清華大學四年制學士後醫過了　首批公費生明年入學

▲清華大學四年制學士後醫過了　首批公費生明年入學。（圖／清華大學提供）

▲未來清華學士後醫學系的行政及教育中心，將設在清華實驗室9樓。（圖／清華提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國立清華大學申請設立學士後醫學系案，上周獲教育部召開跨部會會議審查通過，預計今年底前展開獨立招生作業，明年將有第一批公費生入學。校長賀陳弘表示，清華大學投入醫學教育所需的師資、經費、醫院已全數到位，除校內原有的180名跨學科師資外，已聘得71名專任助理教授以上醫師教師，並與國內各大醫學院合聘87位臨床醫師教師，更募得20億醫學教育基金，在桃園航空城設立清華大學教學醫院及醫療研發園區已獲教育部同意，正在衛福部審查中。

賀陳弘指出，清華學士後醫學系將招收具電子、機械、資訊、材料、物理、化學等多元背景及從醫熱忱的優秀大學畢業生，採4年制學制，公費生畢業後將至基層服務6年並加上2年的醫學中心成長進修機會。

▲清華大學四年制學士後醫過了　首批公費生明年入學。（圖／清華大學提供）

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▲清華學士後醫學系獲准設立，生科院院長高瑞和（左）及醫科系主任陳令儀（右）在籌備階段著力甚深。
清華學士後醫學系將設在生命科學暨醫學院下，曾任花蓮慈濟醫院院長的學院院長高瑞和表示，清華學士後醫學系將獨立招生，除了學科測驗，還包括書審及面試，「希望從大學4年的學習、社團等綜合表現，深入了解他們的報考動機，找出具利他精神及從醫熱忱的青年。」

為公費醫學生未來投入基層醫療打下良好基礎，清華學士後醫學系在課程上也有不同的規畫，「從心態及技術上為他們做好準備。」高瑞和說，課程規畫將包括「社區醫學見習」，醫學生必須下鄉學習，參與衛生所的巡迴醫療；「數據科學」課程則將AI診斷及遠距照護科技導入偏鄉醫療；還請來醫療奉獻獎得主開課，「希望他們都能從中確立自己身為公費醫學生的價值。」

▲清華大學四年制學士後醫過了　首批公費生明年入學。（圖／清華大學提供）

▲清華學士後醫學系採4年制學制，公費生畢業後還需至基層服務6年，並加上2年的醫學中心成長進修機會。

清華醫學科學系主任兼學士後醫學系籌備處共同執行長陳令儀也期待未來能在系上看到更多跨領域的面孔，比如清華就有學生雙主修外文及醫學科學，同時還是梅貽琦獎章的得主，只要能通過專業學科測驗，人文領域的學生一樣可以報考。

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