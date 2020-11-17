政大明年入「台聯大」！學生可跨清華、交大等4校選課、雙輔

▲政大校長郭明政。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

政治大學校長郭明政今（17日）指出，今年年初政大申請加入由陽明、交通、清華、中央大學四校組成的「台灣聯合大學系統」，目前4校校務會議已通過，將續送教育部核定，預計明年初將成為台聯大成員。郭明政強調，該系統除了分享學校資源，跨校選課、雙輔以及跨校轉學等措施，將提供6萬學生更寬廣的學習場域。

郭明政表示，政大的人文社會科學領域與各校理、工、醫及生命科學得有互補成效，在人文社會科學方面也將有加乘效果，政大本校開設26種外語及華語教學課程，是培養跨國移動能量的利基。

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▲政治大學申請加入「台灣聯合大學系統」預計明年初將成為台聯大成員。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

郭明政指出，高教雖已進入網路平台、遠距教學的時代，但實體授課仍有其絕對價值，大學不只在課堂學習，更在教室外的校園、在社會中對話和體驗，今後政大的學生不只在指南山下，也將和其他大學系統的成員共享校園生活，也歡迎其他大學系統的師生前來政大，共享政大的校園文化。

郭明政也提到，未來5校間的交通車將有所調整、增加，使得5校間的往返更為便利，跨校選課措施將更易達成，「國內留學」也更易實現，如此考上一所大學形同考上5所。