變種毒株相互結合「成新變種」！　大陸研究：挑戰現有疫苗保護力

▲變種病毒挑戰現有疫苗保護力。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京清華大學近日在免疫學雜誌「Immunity」發表研究顯示，變種病毒相互結合，可能形成挑戰當前疫苗抗體治療效果的新變種病毒，甚至可能跨種傳播到其他的宿主動物。這份研究確認了突變病毒株刺突糖蛋白多個突變位點的影響，顯示變異病毒株對目前抗體治療以及疫苗保護構成嚴峻挑戰。

據《澎湃新聞》報導，研究團隊指出，去年年末，英國突變株B.1.1.7、南非突變株B.1.351和巴西突變株P.1開始大規模流行。這些突變株刺突蛋白上的突變很可能影響當前抗體治療藥物和疫苗的保護效果，以及跨種傳播到其他的宿主動物。

研究指出，在新出現的變種病毒中正在發生抗原轉移，長遠來看，目標是開發通用的治療和預防干預措施，以保持對所有突變毒株的有效性。

針對變種病毒的危險性，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日在微博表示，最早在英國流行的變異株（Alpha株）使得傳染性增加56%左右；而其後發現的Beta病毒株（南非流行的變異株）也存在傳染性增加；Gamma病毒株（南美流行變異株）則可能增加1.4至2.2倍的傳播性。

但他表示，英國當前被印度流行的Delta變異株攻破，並成為主要的流行株，但是並未增加臨床的壓力，無論是重症率或病死率均未增加，這說明，近期無論是哪個國家或地區，病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源供不應求有關，而不是因為病毒的變異。