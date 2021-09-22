好市多進口綠蘆筍「重金屬鎘超標3倍」！1920公斤邊境攔下

▲好市多從秘魯進口的綠蘆筍驗出重金屬鎘超標3倍。（圖／食藥署提供）



文／中央社

食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，好市多從秘魯進口1920公斤綠蘆筍驗出重金屬鎘超標3倍；另有一款從印度進口的辣椒粉，驗出有致癌風險的蘇丹色素，違規產品通通在邊境攔下。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共有13款食品不合格，以海鮮、乾貨、辛香料為主，違規產品通通退運銷毀，並未流入市面。

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根據食藥署檢驗結果，好市多從秘魯進口的「綠蘆筍」檢出重金屬鎘超標3倍，1920公斤遭退運銷毀。

在海鮮產品方面共有3款違規，海玉貿易公司從南非進口285公斤「生蠔」檢出重金屬鎘超標；聚富有限公司從韓國進口75公斤「活比目魚」檢出動物用藥超標；三國水產貿易有限公司從中國大陸進口2835公斤「冷凍石喬魚」檢出重金屬甲基汞超標。

乾貨及辛香料食品違規則占了9款，其中2款從印度進口，包括沅哲有限公司從印度進口100公斤「辣椒粉」檢出有致癌風險的非法定著色劑蘇丹色素4號；駱洋有限公司從印度進口60公斤「KITCHEN MAGIC印度混合辛香料（顆粒）」驗出6款農藥超標。

中國大陸則有3款違規，均為農藥超標，包括漢馨企業有限公司從中國進口1315公斤「孜然」、德韓貿易有限公司進口的1440公斤「DER HAND小茴香」、利成貿易有限公司則是進口2000公斤紅棗乾。

另外，還有從越南等國進口的產品被驗出違規，包括杰展國際食品有限公司從越南進口的6270公斤「肉桂」驗出2款農藥超標、東遠國際有限公司從法國進口的450公斤「東遠特選乾燥牛肝蕈」1款農藥超標、大江生醫股份有限公司從波蘭進口的15公斤「歐防風粉」檢出漂白劑超標，昌浩有限公司從印尼進口的近20公斤「KOBE辣椒粉」檢出農藥殘留含量不符規定。