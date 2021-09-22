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「全台最帥教授」爆紅！ 28歲獲紐約名校博士「棄高薪返台」：喜歡台灣

▲洪瀞認為，自己在求學路上受到許多人幫助，希望未來能保有老師身分並嘗試做出更多貢獻，同時強調，只要盡力將一件事做好，一定會受到他人欣賞感激。。（圖／陳弘岱攝、洪瀞提供）

▲成功大學土木工程系副教授洪瀞，受封「全台最帥教授」。

圖文／今周刊

穿著襯衫、戴著圓框眼鏡，外型斯文的成功大學土木工程系副教授洪瀞，因為一張照片在網上爆紅，受封「全台最帥教授」，放棄高薪、學成歸國教書等經歷，更被視為「人生勝利組」。不過，洪瀞坦言，留學期間曾想過放棄，甚至翹課「目標也不是當教授。」

現年36歲的洪瀞，在家中4位手足裡排行老么，14歲就被「丟」到美國麻州，一路從高中念到博士畢業，洪瀞透露，父親算會念書的人，但因當時家中環境不允許，無法出國深造，把他丟到國外留學，一方面可能是希望完成當初的夢想，另一方面則希望他能學習國外新知，帶回台灣。

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年紀輕輕被「丟」出國　家人這些舉動感動他
「14歲不懂何謂掙扎，只有想去或不想去。」談到當時出國留學的心境，洪瀞笑說，家裡很早就營造他要出國的氛圍，周遭的人都知道，當時他對未來還不甚了解，但很信任家人，既然家人覺得是好的事情，他就去做。

洪瀞也說，其實父母對他的教育方式，偏向將他「想得較好」，但沒有預設方向，比如說，父母期許他能當教授，認為念到博士畢業就沒問題，但對洪瀞來說，這並非容易達成的目標，會擔心下一步怎麼做，只得自行思考、找出努力方向。

「有被爸媽感動到，他們很節省，吃、用從簡，卻總是希望給我最好的，因此我會覺得不能辜負他們。」回想過去14、15年的留學生涯，洪瀞坦言，當時並未替自己設立目標，只單純希望有盡力達到父母的基本要求。

父母的支持，以及兄姊們定期寄送「補給包」的舉動，都讓身在異鄉求學的洪瀞備受感動，然而，初到美國讀書的他，其實曾有一段時間相當不適應。

▲洪瀞認為，自己在求學路上受到許多人幫助，希望未來能保有老師身分並嘗試做出更多貢獻，同時強調，只要盡力將一件事做好，一定會受到他人欣賞感激。。（圖／陳弘岱攝、洪瀞提供）

▲14歲就在美國當起小留學生的洪瀞，看見父母對他的期許、總想著給他最好的，讓他相當感動，也努力不辜負父母的辛勞。（圖／洪瀞提供）

不喜歡學校環境想離開　翹課走回家竟迷路

當時，洪瀞就讀一所私立教會學校，須穿西裝打領帶上課、校風自由，但他不喜歡學校環境，某次下課，不想移動到下一間教室上課，索性在校內閒晃，碰到老師詢問僅回答是在放鬆，老師也沒多說什麼，他還意外找到一間幽暗有沙發的房間，選擇在那休息，「後來才知道那邊是老師休息室，不能被看到，但我沒遇過老師。」

又有一次，洪瀞待在校內圖書館樓頂的樓梯，想著什麼時候可以離開學校，想著想著就打算直接走路回家，心想校車20分鐘左右的車程，很快就能到家。

「回去路上才發現，每條路、每棟房子都長一樣，走很久找不到路，從早上走到下午，花了約3、4小時，又餓又累又冷。」直到走到一條大馬路，才找到回家的方向，說也奇妙，這次的翹課經歷彷彿有股魔力，竟讓洪瀞變得沒那麼討厭學校，願意好好上課。

為了追上同學腳步，洪瀞主動回答老師問題、向同學請教不懂的句子、文法等，積極學習，某次在滿是英文的課本上看到中文，更大膽表示，可協助翻譯成英文供師生理解，並直接衍生成一篇短文，獲得老師讚賞。洪瀞笑說，當時不曉得是哪來的自信，一直向大家問問題，但自己其實花了約一年半的時間，才完全適應當地環境。

22歲那年，洪瀞獲得鮮少給予非美國人的美國國家太空總署（NASA）獎學金，如此殊榮在外界看來相當特別，然而，洪瀞自謙表示，自己是運氣好，跟著不錯的老師學習，且受到老師推薦，才有機會獲得獎學金。

▲洪瀞認為，自己在求學路上受到許多人幫助，希望未來能保有老師身分並嘗試做出更多貢獻，同時強調，只要盡力將一件事做好，一定會受到他人欣賞感激。。（圖／陳弘岱攝、洪瀞提供）

▲洪瀞透露，剛到美國求學時總想快點離開，直到經歷過翹課迷路後，突然有種「豁然開朗」的感覺，不再討厭學校也更認真讀書了。圖為2001年洪瀞於美國紐約拍攝。（圖／洪瀞提供）

棄外商高薪返台教書　旅居多地還是「習慣台灣」

從美國紐約哥倫比亞大學土木與工程系取得博士學位後，洪瀞進入知名外商艾司摩爾（ASML）工作約一年多，得知有機會到成大擔任助理教授，馬上著手準備並辭去工作回台。

「我太早去了（國外），一直沒有很喜歡那邊的環境，看夠了，也不想要再有下個14年在那邊。」洪瀞直言，當初就想快把該學會的學完回到台灣，加上家人也不希望他一直留在海外，且他本身想進入學術單位，有機會就該好好把握。

再者，儘管洪瀞旅居過西雅圖、巴黎、里昂等地，他認為，曾造訪過的城市都不是想長期待下的地方，「台灣長大本來就比較習慣、適應台灣。」在各個國家繞了好大一圈，還是選擇回到自己最熟悉的台灣。

▲洪瀞認為，自己在求學路上受到許多人幫助，希望未來能保有老師身分並嘗試做出更多貢獻，同時強調，只要盡力將一件事做好，一定會受到他人欣賞感激。。（圖／陳弘岱攝、洪瀞提供）

▲儘管在美國待了14、15年，旅居過許多國家及城市，洪瀞心裡仍對台灣有一份「家的執著」，一有機會就決定回台。（圖／陳弘岱攝）

台灣教育走向「原創」　當老師也想做出更多貢獻

返台至今7年、進入成大任教5年，洪瀞發現，過往台灣教育多是希望學生能向國外學習，很快吸收國外知識，但台灣現在慢慢轉變走向「原創」，能自行做出許多新東西，開始會讓學生去關注「為什麼」，而非只要有新技術就去學，洪瀞認為，台灣教育整體環境應會朝此方向改變，愈來愈好。

教書方面，洪瀞則表示要依學生個性調整教學方式，有的方法不見得適合每位學生，每屆學生也不一樣，學生沒辦法，老師也不能強加，未來會「越來越難當好一位老師」，因為會需要更注意學生需求為何。

「我會想要一直保有老師的身分，但會盡量嘗試去做出更多貢獻。」儘管當好一位老師不容易，洪瀞仍對教育保有高度熱忱，他也透露，小時候最想當企業家，長大發覺這條路很難，但不喜歡自我設限的他還是不會放棄，會盡量把自己準備到機會來臨。

從不適應美國環境的小留學生，到返台教書成為副教授，回首這一路走來，洪瀞自認，求學路上受到許多人幫助，「很多事能盡量把它做好，都會有人Appreciate（欣賞感激）你的作為。」

洪瀞並鼓勵大家學著溝通、介紹自己，不僅提升給人的好感度，也讓別人在更了解自己後，知道怎麼給予協助，若不曉得如何介紹自己，可請親近的人協助練習，但切記要慢慢分享、別一次說太多。

▲洪瀞認為，自己在求學路上受到許多人幫助，希望未來能保有老師身分並嘗試做出更多貢獻，同時強調，只要盡力將一件事做好，一定會受到他人欣賞感激。。（圖／陳弘岱攝、洪瀞提供）

▲洪瀞認為，自己在求學路上受到許多人幫助，希望未來能保有老師身分並嘗試做出更多貢獻，同時強調，只要盡力將一件事做好，一定會受到他人欣賞感激。（圖／洪瀞提供）

洪瀞Hung, Ching
出生：1984年出生（36歲）
現職：成功大學土木工程系所副教授
學歷：美國紐約哥倫比亞大學土木與工程力學博士
經歷：
日本京都大學災防研究中心客座教授
荷商艾司摩爾（ASML Holding N.V.）資深研發工程師

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