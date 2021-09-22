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恆大地產172億元債券9／23付息　9.9億元利息或採「場外協商」支付

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大地產位於山西太原的建案。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

恆大地產集團有限公司今（22）日發出40億元（單位，人民幣）「20恆大04」債券付息公告。公告稱，40億元人民幣（約172億元新台幣）20恆大04債券將於2021年9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息，支付方式或採用場外協商解決。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，債券簡稱為「20恆大04」，債券代碼為149247，發行總額為40.00億元（人民幣，下同），本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

據悉，「20恆大04」票面利率為5.80%，每手（面值1,000元）付息金額為58.00元人至幣（含稅），扣除稅金後，個人或證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息為46.40元，非居民企業（包含QFII、RQFII）每手實際取得的利息為58.00元，債券付息日為2021年9月23日。

經過計算，這期債券利息總金額約2.32億元人民幣（約9.9億元新台幣）。有大陸自媒體爆料，付息方式將透過場外協商方式解決。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大地產位於上海的御景灣建案。（圖／CFP）

恆大地產集團為全球500強企業，創辦人許家印還一度登上「中國首富」之位。不過，恆大近年在大陸境內「瘋狂拿地」，共儲備了2.93億平方公尺土地，總土地儲備項目達798個，分布在234個城市，覆蓋全部一線城市、直轄市、省會城市及有潛力的地級市，原值為5273億元人民幣，超5000億的支付資金，大都來自於銀行借貸。

隨著大陸央行及住建部在2020年8月劃下房地產企業的三條紅線，「剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於1倍」，恆大集團圈地養地升值的計畫遭到政策打擊，高負債比成為恆大集團現階段面臨的最大危機。

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