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「最忠實盟友」中策集團擬全拋恆大汽車股份　合理範圍內折讓出售

▲廣州恆大中心。（圖／CFP）

▲恆大集團債務違約風險持續攀升。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港中策集團昨（21）日晚間公告指出，公司建議在股東特別大會上預先尋求股東批准出售授權，允許董事可在授權期間出售最多1.336億股恆大汽車股份，該部分相當於恆大汽車已發行股份總數的約1.37%，也就是中策集團持有的全部恆大汽車的股份，「將在相關情況下以可能最高價格出售恆大汽車股份。」

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲香港中策集團擬折售持有的恆大汽車全數股份。（圖／路透社）

《澎湃新聞》報導，按照中策集團的預計，為使公司所持有的恆大汽車股份在大宗交易中更具有吸引力，公司董事認為，提供較市價優若干百分比折讓屬於公平合理。按照公告前恆大汽車股份五日平均收盤價3.45港元/股來計算，若恆大汽車股份按照五日平均收盤價折讓20%出讓，則建議售價約為2.76港元/股。以此來看，若以該價格出售，中策集團持有的這部分股份可賣出約3.687億港元（13.16億元新台幣）。

公開資訊顯示，中策集團自2015年3月開始投資恆大汽車。截至2021年6月30日，中策集團投資恆大汽車的這部分累計持有收益達36.42億港元。中策集團於恆大汽車的投資的賬面值為38.61億港元，佔集團總資產約46.96%。

此外，中策集團曾數次購買恆大的美元，被認為是恆大集團「最忠實的盟友」，不過，中策集團2021年8月24日便開始出售曾購買的恆大票據，包括總面值分別為200萬美元及500萬美元，年利率8.75%的中國恆大集團優先票據及9.5%中國恆大集團優先票據，代價分別為約76.3萬美元及187.5萬美元。中策集團表示，預計合併出售事項將錄得整體虧損約471.4萬美元。

中策集團是由印尼第二大財團、金光集團董事長黃奕聰的次子黃鴻於1991年在香港收購的上市公司更名而來，意喻，「配合中國改革開放策略」。黃鴻年佔股30.5%，其它股東包括李嘉誠的和黃公司、美國摩根史坦利、金光集團等證券商。不過，在2000年時，黃鴻年出讓了中策集團的所有股權，中策集團目前的第一大股東為香港新世界集團主席鄭家純，持股比例為16.67%。

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