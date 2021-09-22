恆大拖欠供應商2兆元！　槓桿狂開5年欠債膨脹逾5.8兆元

▲中國恆大爆債務危機，牽連規模龐大。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸房地產龍頭恆大集團的財務風暴擴大延燒，上游供應商包括建築承包、建材、家飾家居、媒體廣告，以及各相關行業都挫咧等；恆大截至2020年底拖欠供應商的款項已高達5000億元人民幣（約新台幣2.14兆元），一旦恆大財務危機真的崩潰，債務違約後續的衝擊規模將會難以想像。

《鳳凰財經網》整理該集團一系列報導的「恆大時刻」指出，恆大和供應商融資的形式主要有兩種，分別是商業承兌票據和帳款拖欠，前者反映在應付票據，後者則是在應付帳款上顯示。

不論商業承兌票據或帳款拖欠，恆大集團欠下的債務規模都相當龐大，報導指出恆大是「三顆樹」連續4年的第一大塗料客戶，但截至2021年8月31日，該公司持有的中國恆大和旗下公司的商業承兌匯票中，就有3.36億元人民幣（約新台幣14.4億元）逾期兌付，其中到現在還有1.01億元人民幣（4.33億元）尚未兌付。「三棵樹」今年上半淨利潤為1.32億元人民幣（5.65億元），光是恆大未兌付的逾期商票總額，就相當於「三棵樹」上半年淨利潤的76％。

事實上2019年恆大向金融機構融資的難度增加，因此轉向供應商加碼商票融資，應付票據在2020年底暴增至2057億元人民幣（約新台幣8819億元）。恆大拖欠供應商的貨款也從2018年逐年上升，從2351億元人民幣（約新台幣1兆元），攀升至2020年底的2886億元人民幣（約新台幣1.23兆元）；欠繳的應付票據和應付帳款金額相加，截至2020年底恆大拖欠供應商的款項就高達近5000億元人民幣（約新台幣2.14兆元）。

讓恆大陷入危機的債務擴張之路，要回溯至2016年。恆大債務在2016年劇增逾5000億元人民幣，該年債務規模破兆，也是同一年監管政策開始去槓桿的調整，接下來5年多的時間，恆大不斷加槓桿致負債飆漲1.36兆元人民幣（約新台幣5.8兆元），債務規模膨脹至兩倍以上，2021年中更擴大至1.97兆元人民幣（約新台幣8.44兆元），短時間瘋狂累積債務的原因，是集團應對監管去槓桿而不斷加槓桿的關係。

恆大集團核心的地產業務由恆大地產集團營運，根據該集團銀行類機構授信，總額在2019年6月底為5036億元人民幣（約新台幣2.15兆元），其中使用授信為2430億元人民幣（約新台幣1.04兆元）；2020年底該集團授信總額下降為4829億元人民幣（約新台幣2.07兆元），使用授信僅1827億元人民幣（約新台幣7833億元）。

恆大商票融資違背常理地超過銀行貸款，已經透露出危機警訊，但恆大融資手段相當多元化，甚至能夠被作為研究範本，而危機擴大的同時，並不影響持有該集團股份超過70％的大股東許家印套現，拿走恆大分紅絕大部分的他，在過去10年間套現了500多億元人民幣（約新台幣2143億元）。

陸媒形容曾經進入全球500強的一個中國大集團，現在已是「風雨飄搖」，而恆大債務危機一旦爆發後就難以收拾，連帶衝擊的更是上游許多相關供應商。