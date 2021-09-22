教育經費編2761億！創新高　教團籲面對少子化要「對症下藥」

▲少子化嚴重，教團呼籲政府應將教育經費用在刀口上、對症下藥。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院上周開議，教育部明年歲出總預算編列達2761億元，較今年增加188億元，創下歷年新高。對此，全國教師工會總聯合會指出，樂見教育經費增加，但怎麼合理分配、運用教育經費更為關鍵，尤其針對少子女化的問題，更應對症下藥，提出具體對策、把錢花在刀口上。

教育部明年歲出總預算編列達2761億元，其中，少子女化對策明年預算達502.6億元，包括五歲免學費政策增4.6億元；擴大公立及非營利幼兒園供應量增29億元；建置準公共機制增24.9億元；擴大二至四歲育兒津貼增73.2億元。

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全教總理事長侯俊良指出，經費不是只有線性思考的不斷地堆疊，應該有系統的，從教育推動的現況限制，盤整出教育的新推動方式，既然教育部也同意少子女化問題嚴重，更應該對症下藥，提出具體對策、把錢花在刀口上。

有鑑於少子女化情勢嚴峻，全教總認為教育部的經費分配應朝國教精緻化、優質化方向規劃，並且訂出明確的政策時間表。全教總建議，鑑於科技進步及少子化的趨勢，傳統學校及教師的角色應該有所調整，以因應時代的變化，在特殊教育的「個別化教育」理念，應逐漸在學校教育中落實，以期學校教育符合每個學生的能力和需求，並落實學習無障礙的教育環境。

全教總也建議，教師的教學則應從傳統的知識傳授改為輔導及學習引導者，重點在於協助學生適應團體生活，培養自信、探索、互助合作的觀念，並善用科技與網路資源，引導學生進行合適的學習內容，並逐步養成自學與解決問題的能力。

對於教育經費今年再創新高，全教總提醒，比起花錢補助，投資在公共教育上可以預期幾年之後開始回收教育成本，這些公共建設、師資、課程等，均會逐步回饋到國民身上，也因為是隸屬公共化，未來才能針對少子化作彈性的轉型，反觀若將教育經費投資在補助業者，未來國家在推動幼教政策的時候，將大幅受限，恐難有效運用相關經費。

全教總並呼籲朝野立委，共同關注教育經費之編列與分配，並要求教育部主動因應日益嚴峻的少子女化壓力，將教育施政重心朝落實精緻國教方向規劃，以提升國教品質。

