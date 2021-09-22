少子化預算大增132億元　明年育兒津貼每月5000元

記者黃翊婷／綜合報導

110年度中央政府總預算案5大亮點之一的少子化預算編列金額細項出爐！教育部為因應少子化對策，明年編列的預算高達504.6億元，大大增加132億元，另外明年評價教保額度預計可以再增加1萬個名額，育兒津貼也將提高至每月5000元。

▲我國今年1月的出生人口僅達到2001年同期的四成。（示意圖／記者李毓康攝）

根據《自由時報》報導，教育部主秘廖興國表示，少子化對策明年的預算達到504.6億元，包含5歲免學費政策增加4.6億元、擴大2至4歲育兒津貼增加73.2億元等等，總計增加132億元；此外，明年評價教保額度預計可以再增加1萬個名額，育兒津貼明年8月起也將提高到每月5000元，一般私立幼兒園的就學補助金也會提高額度。

其實，民進黨立法院黨團書記長蔡適應本月8日就曾提到，110年度的中央政府總預算案共有5大亮點，分別為稅收創新高、債務還本20年來新高、科技發展經費連4年成長、0到6歲國家一起養、加碼挹注地方政府，其中少子化預算較去年同期預算增加50.5％。

而我國從2004年到2016年，出生人口一直堅守在20萬人以上，但數字還是逐年下降，今年1月更是只剩下2001年同期的四成，有專家推測，這可能與新冠肺炎疫情有關。若接下來至年底狀況仍沒有改善，恐怕會跌破出生人口15萬人的關鍵防線。