　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端有機會獲美國認可　前疾管局長曝原因

記者陳俊宏／綜合報導

美國宣布11月起，外國成年旅客入境須完整接種兩劑疫苗才可入境。至於我國產高端疫苗是否有望獲得美方認可？對此，前疾管局長蘇益仁指出，應該有些希望，因高端是美國國衛院（NIH）授權的疫苗。但感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民則持不同看法，認為美國不會拿國家安全開玩笑。

各界關心有哪些疫苗將獲認可時，美國疾病管制與預防中心發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）透露，「CDC認為，完整接種FDA授權或批准的疫苗，以及WHO核准的任何一款疫苗」，而目前最終名單尚未敲定，可能會增加。

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼9/27起將開放民眾打第二劑高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

世界衛生組織現階段共核准7種疫苗，除了美國核准的莫德納、BNT及嬌生外，還有AZ、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ）。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，美國該政策主要針目前受限制入境國家民眾的鬆綁措施，台灣是屬於可自由進入美國的國家。

至於高端是否有望獲得美方認可？《聯合新聞網》報導，蘇益仁認為有些希望，因高端是美國國衛院（NIH）授權的疫苗。但黃立民則說，美國至今都還未核准自家保護力9成的Novavax疫苗使用執照，不會拿國家安全開玩笑，因此高端要獲得認可的難度很高。

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
最慘工程師！抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬
上午9:00綁定五倍券！八部會加碼券總整理！抽籤方法、時程一
台將第一人！張育成先發5棒游擊　首打席敲三壘安送回3分
恐有新颱發展！入秋首波東北風周五轉涼　降雨熱區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端有機會獲美國認可　前疾管局長曝原因

連假報復性出遊　前台大醫揭「頭皮發麻景象」：14天內揭曉

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看　回饋最狂拿800元

八部會加碼券總整理！抽籤方法、時程一次看　綁定五倍券記得加勾

5縣市高中生今開打BNT！要帶健保卡嗎、疫苗假怎麼請？10大QA一次懂

恐有新颱發展！入秋首波東北風周五轉涼　降雨熱區曝

共用馬桶驚見「海量螞蟻」她嚇傻　網看照秒發麻：屁股好癢

疫情是進化重要環節！通靈人：地球30年後有望成「自然療癒場」

台北101分享中秋節「正宗滿月」攀上塔尖　網友美照洗板留言

台大仁醫中秋夜接電話　PO文求「國五北上讓道」：胎兒有心臟病

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

外送途中見「狗勾情侶」擋路恩愛 他碎念一句...差點遭男方拖下車

重慶24層樓6連棟、沒電梯崩潰　外送員揭設計巧思：通道很方便

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

高端有機會獲美國認可　前疾管局長曝原因

連假報復性出遊　前台大醫揭「頭皮發麻景象」：14天內揭曉

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看　回饋最狂拿800元

八部會加碼券總整理！抽籤方法、時程一次看　綁定五倍券記得加勾

5縣市高中生今開打BNT！要帶健保卡嗎、疫苗假怎麼請？10大QA一次懂

恐有新颱發展！入秋首波東北風周五轉涼　降雨熱區曝

共用馬桶驚見「海量螞蟻」她嚇傻　網看照秒發麻：屁股好癢

疫情是進化重要環節！通靈人：地球30年後有望成「自然療癒場」

台北101分享中秋節「正宗滿月」攀上塔尖　網友美照洗板留言

台大仁醫中秋夜接電話　PO文求「國五北上讓道」：胎兒有心臟病

侯怡君為拚子原諒小三！　向友吐心聲「蕭大陸最大心願是我懷孕」

侯怡君胚胎「沒有健康存活」心碎！8次試管都落空：有卵子就不放棄

龍劭華「數千萬遺產」留妻小　浪子回頭奪視帝創演藝第二春

高雄咖啡廳竟藏「辣妹摸摸茶」　阿公級男客 褲子脫了警察就進來

高端有機會獲美國認可　前疾管局長曝原因

脖子變粗恐是「甲狀腺結節」上身　醫曝「3大致病因」

單獨爬山崖邊脫罩！陳敬宣「嘟嘴洩粉紅氣息」　男星感情狀況曝光

今早9點開搶！北市五倍券加碼「5000元禮包」　限前1萬人綁悠遊付

「3星座男」交往前後態度差很大！水瓶只顧自己、冠軍就愛征服感

數位五倍券今上路　28家國銀增胖攻略一次看！

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

全家族「靠他1張會員卡」逛好市多買整車 ！網揭1好處：超賺

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

恐有新颱發展　入秋首波東北風周五轉涼

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

台大女嫌中興男「沒出息」！他點1條件很現實　眾人爆共鳴

中秋節「正宗滿月」高掛台北101塔尖　網友美照洗板

共用馬桶驚見「海量螞蟻」她嚇傻　網看照秒發麻

通靈人：疫情是地球進化重要環節

人類進化4階無懼病毒！通靈人曝：台灣在1.5

即／留英女學生彰化足跡曝　車突故障進廠修理

更多熱門

相關新聞

文在寅促正式結束韓戰：鼓勵北韓無核化

文在寅促正式結束韓戰：鼓勵北韓無核化

南韓總統文在寅21日於第76屆聯合國大會發表演說，他表示南韓在1950年至1953年的韓戰後，始終致力於朝鮮半島的和平進程，這次他呼籲各國共同宣布韓戰結束，讓兩韓真正朝向和平發展，讓北韓再次轉向並最終達成無核化。

連假擠爆　醫揭「頭皮發麻景象」：14天內揭曉

連假擠爆　醫揭「頭皮發麻景象」：14天內揭曉

美中聯合國演說較勁　習近平：民主非某國專利

美中聯合國演說較勁　習近平：民主非某國專利

美準商務部次長：估續把華為列貿易黑名單

美準商務部次長：估續把華為列貿易黑名單

拜登聯大演說不提中國　強調競爭不打新冷戰

拜登聯大演說不提中國　強調競爭不打新冷戰

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗高端美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

台灣什麼工作最被尊敬？網點名1職業不敢罵

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

22明星中秋晚會合唱…挨酸「大型假唱現場」

《女大》小凱老師YT突遭下架　藍心湄舉動被推爆

全家族「靠他1張會員卡」逛好市多買整車 ！網揭1好處：超賺

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

賣雞翅1隻40被罵貴！金剛、小嫻哽咽哭了

影／iPhone 13哪支CP值最高　3C達人Tim哥「5大特點」帶你選

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面