高端有機會獲美國認可　前疾管局長曝原因

記者陳俊宏／綜合報導

美國宣布11月起，外國成年旅客入境須完整接種兩劑疫苗才可入境。至於我國產高端疫苗是否有望獲得美方認可？對此，前疾管局長蘇益仁指出，應該有些希望，因高端是美國國衛院（NIH）授權的疫苗。但感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民則持不同看法，認為美國不會拿國家安全開玩笑。

各界關心有哪些疫苗將獲認可時，美國疾病管制與預防中心發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）透露，「CDC認為，完整接種FDA授權或批准的疫苗，以及WHO核准的任何一款疫苗」，而目前最終名單尚未敲定，可能會增加。

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▲▼9/27起將開放民眾打第二劑高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



世界衛生組織現階段共核准7種疫苗，除了美國核准的莫德納、BNT及嬌生外，還有AZ、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ）。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，美國該政策主要針目前受限制入境國家民眾的鬆綁措施，台灣是屬於可自由進入美國的國家。

至於高端是否有望獲得美方認可？《聯合新聞網》報導，蘇益仁認為有些希望，因高端是美國國衛院（NIH）授權的疫苗。但黃立民則說，美國至今都還未核准自家保護力9成的Novavax疫苗使用執照，不會拿國家安全開玩笑，因此高端要獲得認可的難度很高。