亞洲最大！北京環球影城今開幕　嚴抓現場黃牛「上百保安盯哨」

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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

亞洲最大！北京環球影城今開幕　上百保安出動「抓黃牛」

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、）

▲ 北京環球影城今中午開幕，早上八點多遊客陸續進場卡位 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

全球第五座環球影城今（20日）中午正式在北京通州開園，前兩週試營運門票，每天有上萬人來體驗，網路黃牛票甚至傳出一張賣到5千元人民幣。《東森新媒體ETtoday》記者今早八點半到現場採訪，雖然下雨還是有不少人來卡位。現場還又不少哈迷穿整套魔法服、手拿魔杖，直奔魔法世界。另外，園區也大量聘請保全人員，疑似防堵賣黃牛票，就算想混進園區賣票還得偷偷來。

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、）

▲北京環球影城耗資420億人民幣，六年完工今開幕 。（圖／記者任以芳攝）

等了6年，北京環球影終於在今天開幕！據了解，環球影城家族在全世界一共有五座樂園，北京環球影城面積是日本的兩倍，也是規模最大的一座樂園。每一座環球影城都有獨家特色項目，北京環球的主題景區一共有7個，包含三個獨家景區，分別是變形金剛基地、功夫熊貓蓋世基地、未來水世界。

北京環球影城開園時間正逢中秋連假，14號門票開賣，一路秒殺到大陸十一長假期間。如果透過正常管道購票，一張大約是400多人民幣，折合台幣2千元上下。但先前傳出員工偷賣票，以及網路黃牛一張票賣到5千人民幣，等於要台幣2萬多，十分誇張。

但《東森新媒體ETtoday》記者也觀察，環球影城似乎為了防堵黃牛集團現場賣票，造成秩序混亂。現場每一個安檢點，甚至進入園區後的保安維安人員，目測至少百人以上。甚至有電視台記者用手機拍攝畫面，還一度被關心，更不用說黃牛想在現場售票，同樣十分困難。

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、）

跟著人潮進入園區，《東森新媒體ETtoday》記者也發現不少哈利波特迷已經「準備好了」。不管是大人、小孩穿整套魔法服，魔杖都備好了。原本亞洲只有日本環球影城有哈利波特區，哈迷只能去大阪的霍格華茲城堡排隊，現在原汁原味的「哈利波特魔法世界」搬到北京，讓許多遊客超興奮。

從河南北上的陳小姐接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時說，「之前我關注了一年，確定開園時間立刻搶門票，再去淘寶買整套哈迷服，花了400多塊人民幣。」

▼ 不少大人小孩穿上「哈迷裝」入園。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、）

另外，北京環球影城有5個電影IP景區，為大陸遊客獨家量身打造的「功夫熊貓」也是熱打卡點；也有不少人衝著全球最大園區「小小兵」來，這兩部動畫在大陸票房累加超過18億人民幣，預計之後帶來可觀人潮收入。

▼北京環球影城全亞洲獨家《功夫貓熊》景區 。（圖／遊客提供）

▲▼北京,通州,運河,環球影城 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、景區是遊客提供）

▲北京環球影城侏羅紀公園，大暴龍超逼真。（圖／遊客提供）

接受訪問北京市民吳先生也表示，他之前去過美國的環球影城，最期待的表演是水世界，這是根據經典電影《未來水世界》改編的大型戶外表演秀，有許多刺激的特技大場面。《侏羅紀公園》景區也很逼真，100%重建電影場景，大暴龍還會隨時出來嚇遊客；還有和遊客對話的變形金剛也是很受歡迎景區之一。

北京環球影城從規劃到落成，十年磨一劍，總投資超過420億人民幣，尚未受疫情影響前，將帶來千萬人潮。這次中秋連假加上大陸十一長假，預估每天入園人潮超過十多萬人，北京也成為大陸熱搜城市排行第一名，機票周邊飯店大漲價，帶動不少經濟效應。但考量疫情，環球影城將會縮減人流，做好疫情嚴控。

▼ 北京環球影城小小兵是全球最大園區 。（圖／遊客提供）

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、景區是遊客提供）

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