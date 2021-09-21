北京環球影城門票3千元被嫌貴！開賣「半小時搶光」黃牛喊到2萬元

記者蔡紹堅／綜合報導

北京環球影城20日正式開幕，門票一張約418元（約1800元新台幣）至748元（約3200元新台幣）人民幣，被許多大陸網友嫌太貴。不過，開售當日，中秋假期的門票還是引來搶購人潮，半小時就通通賣光，更傳出有黃牛票被炒到一張5000元人民幣（約2.1萬元新台幣）。

據了解，環球影城家族在全世界共有5座樂園，北京環球影城的面積是日本的兩倍大，也是規模最大的一座樂園。除了在其它環球影城相當受歡迎的「哈利波特魔法世界」及「小黃人（小小兵）樂園」兩個景區外，北京環球影城更擁有「變形金剛基地」「功夫熊貓蓋世基地」「未來水世界」3個獨家景區。

▼ 北京環球影城開幕。（圖／記者任以芳攝）



北京環球影城的門票根據淡季日、平季日、旺季日、特定日定價，最便宜的為 418元，最昂貴的為748元，一經公布，就被許多大陸網友批評太貴。不過，14日門票開售當天仍出現了搶購的情況，中秋假期的門票才半小時就通通賣光。

北京環球影城20日開幕當天，《東森新媒體ETtoday》記者也到場直擊，發現現場有超過百名的維安人員，似乎是為了防堵黃牛集團特別出動。

入園之後，則可以看見有許多穿著哈利巫師袍、手拿魔杖的遊客，明顯都是衝著「哈利波特魔法世界」而來。一名來自河南的女遊客表示，她已經關注北京環球影城開幕一整年，確定開園時間之後，就馬上搶票，然後再上淘寶購買全套巫師裝備，花了400多元人民幣（約1700元新台幣）。

▼小小遊客穿著巫師袍入園遊玩。（圖／記者任以芳攝）



一名北京市民也說，他之前就去過美國的環球影城，最期待的表演是「水世界」，這是根據經典電影《未來水世界》改編的大型戶外表演秀，有許多刺激的特技大場面。

北京環球影城從達成意向到落成開業，共歷經了20年，業界預估，其每年營收可突破100億元人民幣。受到疫情影響，北京環球影城未公布年客流量預估數據，但參考上海迪士尼樂園的數據，第一年就接待了超過1100萬名遊客，並實現了收支平衡。

▼小黃人（小小兵）樂園。



▼哈利波特魔法世界。

