法國參議院訪團10月訪台參加國慶　王定宇：凸顯台灣民主自由

▲民進黨立委王定宇。（資料照／王定宇提供）

記者呂晏慈／台北報導

法國報導獨家政經情報的網路媒體「字母A」（La Lettre A）20日指出，參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的議院參訪團已確定於10月初訪台，進行考察交流。對此，民進黨立委王定宇21日說，法國此行引發中國不滿，其蠻橫凸顯了台灣民主自由、進步文明，樂見台法關係持續深化。

王定宇說，這次法國參議員來台將會參加國慶日活動，台法關係近年升溫發展，今年3月法國參議院才剛通過支持台灣參與國際組織的議案，李察原本計畫5月率團來台，當時引發中國駐法代表不滿寫信抗議，法國政府則回應：「法國的決策、要與誰交流，不需要經過中國同意」，這段回答堪稱經典。

王定宇表示，中國的蠻橫凸顯了台灣民主自由、進步文明，樂見台法之間繼續發展交流，也希望台灣內部處處仰中國鼻息、事事抱中國大腿的政治人物，看看法國和立陶宛，對中國說一句「我們國家的決策，不用經過你同意，也不用經過你高興」，維護國格。

根據法媒報導，參議院台灣研究交流小組已確定了訪台日期，為10月4日至11日。參訪團將由參議員李察領軍，成員則有兩位小組副主席，共和黨（LR）議員布瑞桑（Max Brisson）與社會黨（PS）議員維里尼（André Vallini），以及中間聯盟參議員、同時也是友台小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。