蔡英文「鄰國論」發酵　王定宇轟國民黨軟骨頭「敵人也不會尊敬」

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文日前在凱達格蘭論壇致詞表示，台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，遭國民黨批評利用「鄰國」這種模糊用法，可能再次挑動兩岸已經惡化的關係。民進黨立委王定宇4日表示，國民黨無法與台灣站在一起，捍衛自由民主，「這樣軟骨頭的表現，連『敵人』都不會尊敬你。」

王定宇說，「駐立陶宛台灣代表處」即將設立，這兩天看到中國在經濟、政治上不斷施壓立陶宛，甚至要求立陶宛駐中國大使離開中國，而歐盟各國使節團則拍照表示力挺，同時間，歐洲議會也通過決議，支持歐盟以台灣為名，與台灣交往，同時強化與台灣的連結。

王定宇表示，由此可見，自由民主國家互相支持，並捍衛國家尊嚴，相較之下中國國民黨反而去計較蔡英文在凱達格蘭論壇說的「鄰國」一詞，國民黨怕「鄰國」的說法會讓中國不高興，甚至有在立法院外交及國防委員會的國民黨立委批評台灣購置飛彈將引起中國疑慮，這種作法不僅證明國民黨無法跟台灣站在一起，沒辦法捍衛台灣的自由民主，這樣軟骨頭的表現，連「敵人」都不會尊敬。

民進黨立委林俊憲則批評，國民黨對這短短一句話作出如此激烈反應，在一般民眾眼裡看來簡直可以說是莫名其妙，台灣四面環海，廣義一點來看，整個亞太地區的國家都能算是台灣的鄰國，蔡英文這句話只不過是單純對區域內夥伴的願景與期許而已。

林俊憲諷刺說，國民黨可能很難理解一個觀念：台灣並非繞著中國運轉，不是什麼事都能跟中國扯上關係，不要把國民黨自己的情況套用在全台灣身上。