綁定五倍券記得勾！8部會加碼券懶人包　抽籤時程攻略一次看

▲行政院五倍券採「一站式」設計，9/22起民眾可以一次進行五倍券的登記、加碼券的抽籤。（圖／翻攝官網）

記者林育綾／綜合報導

行政院振興五倍券將於明（22）日開放數位綁訂，10月8日起領用。另外各部會也加碼振興券，除了「好食券」限定綁定數位前400萬名可自動獲得外，其餘都要抽籤。而7種加碼券將於10月11日起至11月5日，一連四週，週週抽籤，民眾最多有次4中籤機會，最多能得到價值3988元加碼券。

8個部會加碼振興券，只要是領取五倍券的民眾，在共通平台勾選抽籤意願，即有抽籤資格。唐鳳提到，10月11日起，一連四週抽籤，活動期間每週五晚間11時59分截止加碼券登記，週六凌晨12點以後登記者，將參加次一週抽籤活動，每種券別「僅可中籤一次」。換句話說，「一旦中籤，當週就不能再抽其他加碼券，必須等到下一週才能再次抽籤，而且同一種券不會重複獲取」。

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因此她建議，最佳策略就是「勾4種最想要的券」，避免全勾選，卻中了比較不想中的加碼券。《ETtoday新聞雲》彙整各部會加碼振興券的規劃、抽籤時程，讓你一次看懂！

▲各部會加碼券抽籤時間、用途一次看，點圖可放大。（圖／記者林育綾製表）

1、好食券

由經濟部加碼發行的好食券，總預算包括經濟部加碼10億、台塑企業捐款10億，共推出400萬份「好食券」，每份面額500元，可在餐飲、糕餅、夜市、市場消費。需要綁定數位五倍券，只要前400萬名綁定數位券，可自動獲得經濟部的好食券，免另外抽籤。

2、農遊券

農委會加碼農遊券，首波發行88萬份，每份888元，可用於全台3000處，包括農漁會、農莊等購買農產品場所，還有國家森林遊樂區等休閒旅遊景點。9/22起在五倍券共通平台開放登記抽籤意願，農遊券將於10/11起一連四週，每週三上午10:30抽籤，當天下午5點公告，並陸續發送中籤簡訊通知。

3、藝FUN券

文化部加碼發行「藝FUN券」共300萬份，每份600元。包含240萬份數位券、60萬份紙本券，可用於全國超過1萬家以上的藝文場所，看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。

而「數位券」及「紙本券」只能擇一登記，紙本券發行對象同去年，含65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者，數位則不在此限。民眾於9月22日起，可至五倍券共通平台點選加碼券登記，完成身份驗證後，選擇藝FUN券數位券或紙本券。此波特別開放紙本券自10月1日起，每日上午9點至晚上9點，持健保卡至四大超商事務機插卡登記。

而抽籤時間，分別在10月13日、20日、27日及11月3日，每週三下午3:30抽籤，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

4、動滋券

教育部體育署加碼推出動滋券2.0，共計有200萬份，每份面額500元，可用於體育活動、觀賞體育賽事、看比賽相關店家等。9/22起至10/29登記，將分4週抽，抽籤日期為10/14、10/21、10/28、11/4（每周四上午10點半），每週抽出50萬份，於當日下午5點在共通平台公告得獎者，並陸續發送中籤簡訊通知。

5、客庄券

客家委員會今年加碼發行40萬份數位客庄劵、每份面額500元，預計可在全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家使用。9/22起開放在共通平台加勾抽籤意願登記。10/11起每週四下午3:30抽籤，每週抽出10萬名得獎者，隔日上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

6、國旅券

交通部觀光局今年首度加碼發行數位「國旅券」，共計120萬份，每份1000元，可用於旅行社、旅宿業，例如於旅行社購買過夜行程，不限跟團或自由行。9/22起開放登記，10/11起每週二上午10:30抽籤，每次抽出30萬份，當日下午5點在共通平台公告得獎者，並陸續發送中籤簡訊通知。

7、i原券

原民會今年首度推出「i原券」，預計發行10萬份，每份面額為1000元，可用原民會認證的手工藝品店、餐飲店、農特產品店等店家。支付方式是使用「台灣pay」，可分次消費，消費次數不限。9/22起開放民眾於共通平台登記，10/11起連續4週，每週二下午3:30抽籤，隔日上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

8、地方創生券

國發會加碼2億元推出「地方創生券」，與台灣Pay合作，採電子支付模式，首波發行20萬份、每份500元的「地方創生券」，民眾可前往超過1000家以上、具有在地特色產業的地方創生店家體驗及消費。民眾可於9/22起進入「五倍券官網」登記抽籤，10/11起連續4週，每週五早上10:30抽出各5萬份，當日下午5點在共通平台公告得獎者，並陸續發送中籤簡訊通知。

中籤者於11月6日至11月20日至「地方創生入口網」登錄綁定金融機構（可選擇綁定22家），消費前下載金融機構「行動銀行App」或「台灣行動支付App」綁定金融卡/帳戶，使用期限為12月1日至111年4月30日止。