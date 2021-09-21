清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮：抱歉用糟糕方式

記者黃可昀／綜合報導

近期網路瘋傳清華大學「第30屆學生會」給新生的話，會長黃同學寫下3000字長文，內容提到自己是最正會長、學測玩到忘記報學校，還把人社當作醫學系在讀，引來眾網友批評「尷尬癌發作」、「大頭症」等等，今天一早清大學生會粉專貼出致歉聲明，坦言用詞不夠周慮，「很抱歉，我們把這個初衷用很糟糕的方式呈現。」

▲清華大學。（圖／資料照）



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道歉聲明指出，「這份新生致詞的初衷，除了是拉近學生會與新生之間的距離外，也是想傳達：大學生活不一定只有在學業或專業上的鑽研，也可以是其他路徑的多方嘗試」，才會以會長大學5年的「非典型求學經驗」當作例子，不過在傳達方式上不夠嚴謹，引發爭議，令不少清大學生失望又生氣，「並且沒有顧及到清大與交大之間的歷史、地緣與累積已久的深刻情誼。我們確實做得不夠完善，也對友校同學們表達最誠摯的歉意。」

針對「最正會長一詞」，清大學生會也承認錯誤，「我們在文中使用『最正會長』、『顏值』等將女性物化的詞彙，而不是『美』、『自信」等較為中立的符碼。我們以為那是自信的表達，但無疑過於輕浮」，會接受所有同學們的批評，並致上最深歉意。

▲道歉聲明全文。（圖／翻攝自清華大學學生會）



據了解，學生會長黃同學先前在新生致詞裡提到，當初考學測英文她用擲骰子來作答，進入清大後學分數達標仍捨不得走，「幾乎是把人社當醫學系在讀」，「尤其比起隔壁的陽明交通大學，我們擁有很好的教學與研究環境、與幾乎是全台灣最好的圖書館」，也很有自信地稱呼自己是最正會長，文末還強調「我象徵著清華性別平權的進步，更象徵著學生會會長顏值的提升。」

這段3000字致詞被批漏洞百出，網友質疑「懶人包：會長有大頭症，把學生會粉專當個版發；人社當醫學系讀有優越感；陽交大是糞校，清大是世界頂尖大學，但她學校隔壁是南大路」、「學生會長致詞時間=自我介紹戰績+炫耀顏值時間」。一陣撻伐後，清大學生會今早發布道歉聲明，承認發言確實不妥。