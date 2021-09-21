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阿嫂逆襲！暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥

【企劃特輯】

▲▼ 阿嫂逆襲！暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥 。（圖／業者提供）

女星狄鶯過去和老公飛到美國搶救兒子孫安佐，在美國待了8個月，因壓力太、飲食不正常，體重從四字頭飆58公斤。回台後，靠著一天吃3顆蛋、水果、青菜，好不容易回復以往；沒想到上月21日，狄鶯被周刊拍到她的身材像吹氣球、全身圓滾滾，暴肥到60公斤的照片，嚇壞一票讀者！

▲▼ 阿嫂逆襲！暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥 。（圖／業者提供）

▲狄鶯被周刊拍到爆肥照，嚇壞一票讀者

記者致電狄鶯關心，狄鶯透露因為疫情都待在家沒出門、沒運動，用大吃來紓壓，不注意就身材走鐘；因為暴肥照上了週刊封面，又被媒體大幅報導，親朋好友紛紛獻上減重秘方，讓狄鶯非常窩心。不過阿嫂狄鶯也不是省油的燈，胖上周刊封面後的三周內，立馬甩肉8公斤，逆襲成功！

▲▼ 阿嫂逆襲！暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥 。（圖／業者提供）

▲狄鶯逆襲成功！靠輕井塑三周就甩掉8公斤體態小了一號

營養師指出：「靈芝被中醫認為可以增強免疫、延年益壽，現在研究機構也證實了，靈芝還有減肥的效果。」在動物實驗中發現靈芝多醣體可以調節腸道菌叢生態，讓腸道中瘦菌的比例遠遠超過胖菌，形成易瘦體質；經過長庚大學的試驗，食用多醣體的老鼠在3個月內，體重平均下降11~18%，研究成果還登上國際期刊。

▲▼ 阿嫂逆襲！暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥 。（圖／業者提供）

(資料來源：華視新聞)

美國華盛頓大學醫學院的研究指出，腸內的細菌可分為「肥菌」和「瘦菌」，「肥菌」即是厚壁菌門，「瘦菌」即是擬桿菌門。所以很多所謂天生瘦的人，就是體內的瘦菌比其他人多，不過我們也可以透過吃含有瘦菌食物 ，來幫助增加瘦菌數量，從而達到瘦身效果，其中靈芝多醣體正是首選。

日本研究單位費時七年，從靈芝中萃取出這種特有的「GYC多醣體」，這種多醣體是透過直井靈芝內特殊的幾丁質與纖維素，與日本稀有白樺茸結合而成，來達到促進體內瘦菌的生成，能夠促進人體使瘦菌的生成數量增加，並且減少胖菌的數目，讓腸道內瘦菌:胖菌達到9:1的黃金比例，形成易瘦體質。
今年狄鶯與營養師最新研發「輕井塑EX」也立刻登上網路熱搜榜，成為熱銷品，成為瘦身一族的新希望。

▲▼ 阿嫂逆襲！暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥 。（圖／業者提供）

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