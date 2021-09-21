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國旅券「明起可線上綁定」　10/8前登記連抽4次！出遊泡湯都能用

▲▼花蓮四八高地戰備坑道,48高地曼波園區,曼波休閒園區,七星潭,花蓮旅遊,。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國旅券適用於全部觀光產業。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出千元國旅券，盼能藉此振興國內觀光產業。民眾將可自周三（22日）起至振興五倍券平台進行數位綁定，10月12日起每周二抽出，共抽4周、限量120萬份，適用實體與線上商家，不可找零。若10月8日前登記就有4次抽籤機會，最晚需於10月29日登記，才能參與最後一次的抽籤。

觀光局表示，可民眾在9月22日振興五倍券平台(5000.gov.tw)正式上線開放數位綁定時，一同於該平台登記國旅券抽籤，即有機會抽中國旅券。國旅券將在10月12日起每周二上午抽出，共抽4周，每周將抽出30萬份，使用期限自110年11月1日至111年4月30日止，國旅券是一次使用不找零。

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▲▼國旅券使用方式。（圖／觀光局）

▲國旅券使用方式。（圖／觀光局）

觀光局提醒，越早登記抽籤機會越多，10月8日以前完成登記就有4次抽籤機會，最晚須於10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日的上午。中籤的名單會於抽籤當日下午公告於振興五倍券平台網站及發送簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台(https://1000.taiwan.net.tw)領取1,000元之QR code。

觀光局國旅組表示，國旅券均適用於實體、線上商家，至實體店家消費只要掃碼QR-code即可，在線上消費則需輸入代碼與身分證末四碼。適用業者包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者。

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