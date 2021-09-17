1圖看懂「千元國旅券」怎麼用！7大Q＆A一次看　實體、線上都可用

▲國旅券使用方式。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃千元國旅券，將於10月12日起每周二上午10點半抽出4次，限量120萬份，僅有數位券、沒有紙本券，適用時間為11月至明年4月底，抽中者可於三日後領券，適用業者包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者，且實體店家、線上商家都可用。

觀光局業務組長劉士銘表示，國旅券面額一千元，僅有數位版本，民眾可從22日起至行政院五倍券平台登記，並勾選國旅券，適用對象包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者，使用期限為11月1日起至明年4月30日，本國國民、領有居留證的外籍人士都可抽籤。

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▲觀光局長張錫聰、交通部次長陳彥伯說明國旅券。（圖／記者李毓康攝）

國旅券將於10月12日起每周二上午10點半抽出4次，限量120萬份，沒抽中就可繼續抽，若幸運中籤則不可繼續抽籤，並可於三日後領券，只要進入國旅券平台，輸入手機號碼、身分證末四碼，就可得到QR-code，到實體店家消費出示掃碼，在線上電商消費則輸入代碼及身分證後四碼，國旅券為一次使用不找零。

針對業者部分，觀光局將於23日起開放業者登錄申請，觀光局再進行審核，預計每日對帳、每周結算、快速撥款。國旅券平台、民眾客服專線0800-211734也都將於23日同步上線。

▲旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者均適用國旅券。（圖／記者李毓康攝）

交通部政務次長陳彥伯表示，以兩人成行的前提下，120萬份國旅券約可帶動240萬人出遊，可創造58億元的觀光產值。後續將再針對旅行業投入11.1億元的經費補助方案，近期就會再對外說明，整體約可帶動124億元產值。

▲國旅券七大Q&A。（圖／觀光局）