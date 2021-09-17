千元國旅券「10／12開抽」　登記期限出爐！抽4次、每次限量30萬張

▲觀光局推出國旅券，限量120萬份。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局搭配行政院振興計畫，推出一千元的國旅券，限量120萬份，民眾可於本月22日於振興五倍券平台數位綁定，10月12日起每周二上午抽出，共抽4周、每次抽出30萬份，國旅券為一次使用不可找零。10月8日以前完成登記就有4次抽籤機會，最晚須於10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日的上午，適用期限為11月至明年4月底。

觀光局表示，國旅券採數位發行，共發送120萬份，民眾在9月22日振興五倍券平台(5000.gov.tw)正式上線開放數位綁定時，一同於該平台登記國旅券抽籤，即有機會抽中國旅券。

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國旅券將在10月12日起每周二上午抽出，共抽4周，每周將抽出30萬份，使用期限自110年11月1日至111年4月30日止，國旅券是一次使用不找零，搭配振興五倍券聰明消費使用。

▲國旅券將分四次抽出。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局提醒，10月8日以前完成登記就有4次抽籤機會，最晚須於10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日的上午。中籤的幸運民眾名單會於抽籤當日下午公告於振興五倍券平台網站及發送簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台(https://1000.taiwan.net.tw)領取1,000元之QR code。

國旅券適用所有觀光產業，包括參加旅行社的團體旅遊或是購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯，皆可使用國旅券折抵消費。