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連生8胎「全是兒子」！粉絲狂問技巧　辣媽羞曝1秘訣：還要生2個

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲ 雅蘭西亞的影片吸引許多網友分享自身經驗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名辣媽經常在網路上分享一家人的有趣影片，吸引超過21萬粉絲追蹤，日前一段影片意外受到廣大關注，原來她一連生了八個小孩都是兒子，令許多網友忍不住好奇她和丈夫的性事，想知道二人是否有什麼特別的秘訣，在社群媒體上引起熱議。

《太陽報》報導，TikTok用戶雅蘭西亞（Yalancia）是一名擁有八個兒子的母親，14日上傳一段影片表示，經常有網友留言詢問，她和丈夫是用什麼樣的體位。收到這種問題的頻率高到讓她特地拍影片說明，「體位真的不重要。」

@that_rosario_life

Is it just easier to make girls ##fyp ##momsoftiktok ##boymom ##boys ##trend ##fromtheback ##bigfamily ##lovemylife

♬ Lil Eaarl ft HunchoDaRockstar From The Back - J.Earl

雅蘭西亞解釋，她認為深度的確有助受孕，但整體而言，還是男性的精子決定嬰兒的性別。她發現自己比較容易生出兒子，但其實一直很想生女兒，很好奇自己若懷了女兒，生下來會是什麼模樣。她也提到，她和丈夫計畫生滿十個孩子，說不定不久後就會懷上女兒了。

這段影片意外引來許多網友回饋自身經驗，紛紛留言表示，「女人以前還會因為生女兒被罵呢」、「我媽生了十個女兒，只為了生一個兒子」、「我完全懂，我有五個兒子，真的太想生女兒了」、「第十個會是女兒的」。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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