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全民拚振興、玉山挺消費　5人同行快樂加倍最高送4000元！

全民拚振興 玉山挺消費（圖／玉山銀行提供）

圖、文／玉山銀行提供

行政院「振興五倍券」方案即將上路，為響應振興五倍券數位化政策，鼓勵民眾多使用信用卡、行動支付等非現金支付，透過數位先行及加碼活動，提高數位券使用率。玉山銀行推出首五日早鳥綁定快閃活動，搭配5人同行回饋加倍，最高享4,000元回饋！

民眾於2021年9月22日至2021年9月26日，將振興五倍券綁定至玉山信用卡，享加碼早鳥禮「7-ELEVEN現金抵用券300元」，除個人綁定享優惠外，每增加1位共同綁定者，可額外獲得「7-ELEVEN現金抵用券300元」（合計最高回饋1,500元）。此外，玉山銀行更推出數位券綁定玉山信用卡消費加碼活動，刷卡消費除可享有原卡片回饋外，數位券再享1%現金回饋，且每增加1位共同綁定者額外加碼1%、增加2位共同綁定者額外加碼2%，依此類推，最高享5%回饋（最高享1,250元回饋）。

針對尚未持有玉山銀行信用卡顧客，特別推出新戶禮活動，即日起至2021年11月30日止，新戶線上申辦Pi拍錢包信用卡、Only卡或U Bear卡核卡且成功綁定數位券，首刷禮加碼500元（最高享1,000元回饋），如為數位存款帳戶新戶並完成個人數位券綁定玉山卡（限新開立玉山臺外幣數位帳戶成功者），再加贈「7-ELEVEN現金抵用券250元」，搭配早鳥禮與共同綁定活動最高享4,000元回饋！

此外，玉山銀行與眾多商家共同推出優惠方案，要與全民一同挺消費；各大百貨周年慶享多重好禮回饋；指定旅遊通路（如雄獅旅遊、易遊網、KKday等），滿額最高贈5,150元刷卡金；使用玉山家樂福聯名卡綁定數位券，並於2021年10月8日、10月12日至10月15日、10月17日及10月19日至家樂福店內以家樂福錢包累積消費滿5,000元贈家樂福500元即享券（10%回饋）；PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物及Yahoo!奇摩購物中心刷玉山卡滿額最高享13.8%回饋。更多數位振興券優惠詳情請見玉山信用卡官網玉山銀行客服中心電話（02）2182-1313。

全民拚振興 玉山挺消費（圖／玉山銀行提供）

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關鍵字：

玉山銀行振興五倍券數位券玉山信用卡

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