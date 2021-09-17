　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商把五倍券放大了！數位綁定「3大支付工具」　現賺1萬元還送點數

▲▼五倍券數位綁定、暖身優惠。（圖／7-11、萊爾富提供）

▲使用3大支付工具綁定五倍券，有機會抽中1萬點OPEN POINT。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

振興五倍券將登場，就有超商整合3大支付工具推出數位綁定五倍券活動，並搶先在9/22開放提前登錄，前5萬名民眾可以免費拿20點OPEN POINT，10/31之前登錄還有機會抽中1萬點OPEN POINT，等同現賺1萬元現金。10/8之後持已數位綁定五倍券的支付工具，消費滿5千元就送5%點數，搭配指定卡還能再把5千元放大變成1萬多元。

為鼓勵民眾多使用數位綁定五倍券，icash2.0、icash Pay推出早鳥綁定加贈點活動，自9/22上午9時起到icash官網數位振興券登錄區或使用icash Pay APP登錄，前5萬名民眾免費拿20點OPEN POINT，10/31前登錄成功還有機會參加萬點OPEN OPINT抽獎活動，共有10位幸運兒能成為獨得1萬點OPEN POINT得主，等同再賺1萬元現金可跨OPEN POINT熟客生態圈超過50大品牌使用。

10/8起持已數位綁定五倍券成功的icash2.0或icash Pay即可跨各種民生通路消費使用，振興回饋期間消費滿5000元加贈5%OPEN POINT（上限250點），若選擇指定通路，包含7-11、康是美、統一時代百貨等統一集團旗下通路消費，OPEN POINT回饋高達10%（最高上限500點），若同時掌握icash2.0聯名卡優惠，有機會把5000元放大變成16270元，相當於現賺11270元。

OPEN錢包則攜手全銀行響應五倍券數位綁定服務，使用OPEN錢包「一鍵綁卡」立即申辦國泰世華CUBE卡、同時上國泰世華官網數位綁定成功，自10/8起至10/31止使用已數位綁定成功的OPEN錢包╳國泰CUBE icash卡到指定通路消費、購物滿額最高可享13%OPEN POINT點數回饋。

▲▼五倍券數位綁定、暖身優惠。（圖／7-11、萊爾富提供）

▲萊爾富為五倍券暖身，即日起至9/26前於門市單筆消費滿200元就送20元購物金。（圖／萊爾富提供）

萊爾富則是提早為五倍券上路暖身，即日起至9/26前串連線上線下推出「樂樂券」限時活動，只要民眾於門市單筆消費滿200元（指定項目除外）即送20元購物金小白單1張，且消費採累贈制，買越多就送越多購物金，可直接持紙本小白單至門市兌換，也可用Hi-Life VIP APP掃描QR Code，將20元購物金存入APP使用。

另外，11/2前Hi-Life VIP APP整買零取內的「振興專區」也祭出多款民生用品與飲品下殺5折起優惠，即時還沒拿到五倍券，民眾也不用擔心傷荷包，且整買零取區的商品都可以跨店兌換，讓民眾使用上更方便。

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
染疫機師違規重罰40萬！　連帶開罰長榮200萬
星巴克買一送一終於來啦！　連續10天喝起來
王力宏和徐若瑄聚餐恐違規！　北市衛生局回應了
空拍畫面曝！越野男失聯7天癱躺河床　開口第1句話：肚子餓
藝FUN券600元來了！　QA懶人包一次看懂
快訊／新莊成獨立選區！　中選會通過了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商把五倍券放大了！數位綁定「3大支付工具」　現賺1萬元還送點數

有了它人中不再如瀑布　LG PuriCare口罩型空氣清淨機第二代更輕巧成每日必備單品

超商最新飲品來了！「燕麥奶＋黑糖珍珠」超邪惡　限時59元開喝

超商最新「西瓜霜淇淋＋限量杯」！咬下爆超濃西瓜香　2支59元開吃

量販超市加碼振興！家樂福滿399送600折價券、愛買中秋送百萬紅包

中秋連假第一天搶9元小米手環6　Switch Lite有夠殺只要1818元

麥當勞早餐買1送1、百元爽吃超值餐！連續28天響應五倍券搶先振興

打造杯中的綢緞！金門高粱酒中秋鉅獻「緞金龍」力邀老饕品鑑

iPhone 12狂降搭電商促銷價更殺　Pro系列出清最便宜賣2.7萬

超商吃得到串燒、現烤雞腿！最便宜31元開吃　還有單入文旦、月餅

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

超商把五倍券放大了！數位綁定「3大支付工具」　現賺1萬元還送點數

有了它人中不再如瀑布　LG PuriCare口罩型空氣清淨機第二代更輕巧成每日必備單品

超商最新飲品來了！「燕麥奶＋黑糖珍珠」超邪惡　限時59元開喝

超商最新「西瓜霜淇淋＋限量杯」！咬下爆超濃西瓜香　2支59元開吃

量販超市加碼振興！家樂福滿399送600折價券、愛買中秋送百萬紅包

中秋連假第一天搶9元小米手環6　Switch Lite有夠殺只要1818元

麥當勞早餐買1送1、百元爽吃超值餐！連續28天響應五倍券搶先振興

打造杯中的綢緞！金門高粱酒中秋鉅獻「緞金龍」力邀老饕品鑑

iPhone 12狂降搭電商促銷價更殺　Pro系列出清最便宜賣2.7萬

超商吃得到串燒、現烤雞腿！最便宜31元開吃　還有單入文旦、月餅

沒熱身被助總重批散漫　呂彥青反省：會改變觀念

菱光股臨會　通過辦理現金增資私募普通股

帶64隻動物搭船發惡臭！　乘客「質疑虐待報警」動防所證實不開罰

染疫機師違規　民航局重罰40萬！連帶「開罰長榮200萬」

快訊／新北議員周雅玲涉詐領助理費遭聲押　法院裁定300萬交保

鬼父「亂倫性侵女兒」還生下孩子！老婆庭上求情　他竟改判4年

聊天紀錄石沉大海？LINE官方三招秒速搜尋

台灣回贈「1萬台血氧機」報恩　日本再度深表謝意：時機得宜

極簡風《哆啦A夢》道具！百寶袋筆筒、任意門書擋擺在桌上質感大增

神舟12太空人出艙後得先坐著　須半年適應地球重力才能正常生活

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

消費熱門新聞

中秋連假「4大超商」優惠一次看

麥當勞早餐買1送1、超值餐百元爽吃

麥當勞、肯德基1元起勁爆價　5時段搶起來

有確診者足跡！家樂福桂林店急閉店消毒

搶9元小米手環6　Switch Lite只要1818元

超商最新西瓜霜淇淋！2支59元開吃

中山附醫研發天然漢方減脂茶配方　 哈孝遠：一天一杯真能瘦

超商最新「冰黑糖珍珠燕麥奶」

iPhone 12狂降　搭電商促銷價更殺

打造杯中的綢緞！金門高粱酒「緞金龍」中秋鉅獻

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

涼感衛生棉靠「兩大關鍵」稱霸！

大胃王女神公佈中秋解膩秘密武器

范琪斐職場送禮三招　白蘭氏燕窩禮盒秀質感

更多熱門

相關新聞

超商最新「冰黑糖珍珠燕麥奶」

超商最新「冰黑糖珍珠燕麥奶」

燕麥奶風潮正夯，就有超商搶先開賣「冰黑糖珍珠燕麥奶」，在香濃的燕麥奶裡加滿Q彈邪惡的黑糖珍珠，每一口都充滿幸福感，9/22起全台門市都喝得到，還可享單杯優惠價59元，另外，自9/22起，只要購買1杯大杯冰拿鐵，加5元就能升級為大杯冰燕麥拿鐵，直接幫荷包省一波。

超商最新西瓜霜淇淋！2支59元開吃

超商最新西瓜霜淇淋！2支59元開吃

五倍券要來了！樂園「買1送1再加1」

五倍券要來了！樂園「買1送1再加1」

超商開賣串燒、烤雞腿最便宜31元開吃

超商開賣串燒、烤雞腿最便宜31元開吃

持五倍券住「關西六福莊」回饋近4倍

持五倍券住「關西六福莊」回饋近4倍

關鍵字：

振興五倍券超商優惠五倍券優惠數位支付

讀者迴響

熱門新聞

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

超會算！南投女稅務員4年請假700天

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面