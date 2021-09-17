超商把五倍券放大了！數位綁定「3大支付工具」　現賺1萬元還送點數

▲使用3大支付工具綁定五倍券，有機會抽中1萬點OPEN POINT。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

振興五倍券將登場，就有超商整合3大支付工具推出數位綁定五倍券活動，並搶先在9/22開放提前登錄，前5萬名民眾可以免費拿20點OPEN POINT，10/31之前登錄還有機會抽中1萬點OPEN POINT，等同現賺1萬元現金。10/8之後持已數位綁定五倍券的支付工具，消費滿5千元就送5%點數，搭配指定卡還能再把5千元放大變成1萬多元。

為鼓勵民眾多使用數位綁定五倍券，icash2.0、icash Pay推出早鳥綁定加贈點活動，自9/22上午9時起到icash官網數位振興券登錄區或使用icash Pay APP登錄，前5萬名民眾免費拿20點OPEN POINT，10/31前登錄成功還有機會參加萬點OPEN OPINT抽獎活動，共有10位幸運兒能成為獨得1萬點OPEN POINT得主，等同再賺1萬元現金可跨OPEN POINT熟客生態圈超過50大品牌使用。

10/8起持已數位綁定五倍券成功的icash2.0或icash Pay即可跨各種民生通路消費使用，振興回饋期間消費滿5000元加贈5%OPEN POINT（上限250點），若選擇指定通路，包含7-11、康是美、統一時代百貨等統一集團旗下通路消費，OPEN POINT回饋高達10%（最高上限500點），若同時掌握icash2.0聯名卡優惠，有機會把5000元放大變成16270元，相當於現賺11270元。

OPEN錢包則攜手全銀行響應五倍券數位綁定服務，使用OPEN錢包「一鍵綁卡」立即申辦國泰世華CUBE卡、同時上國泰世華官網數位綁定成功，自10/8起至10/31止使用已數位綁定成功的OPEN錢包╳國泰CUBE icash卡到指定通路消費、購物滿額最高可享13%OPEN POINT點數回饋。

▲萊爾富為五倍券暖身，即日起至9/26前於門市單筆消費滿200元就送20元購物金。（圖／萊爾富提供）



萊爾富則是提早為五倍券上路暖身，即日起至9/26前串連線上線下推出「樂樂券」限時活動，只要民眾於門市單筆消費滿200元（指定項目除外）即送20元購物金小白單1張，且消費採累贈制，買越多就送越多購物金，可直接持紙本小白單至門市兌換，也可用Hi-Life VIP APP掃描QR Code，將20元購物金存入APP使用。

另外，11/2前Hi-Life VIP APP整買零取內的「振興專區」也祭出多款民生用品與飲品下殺5折起優惠，即時還沒拿到五倍券，民眾也不用擔心傷荷包，且整買零取區的商品都可以跨店兌換，讓民眾使用上更方便。