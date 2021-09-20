「一直思考如何不卑不亢、不受支配」　蔡英文：替台灣撐出空間

▲總統蔡英文出席史明文物館開幕式。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日出席「史明文物館」開幕式時表示，近幾年國際局勢變化非常大，這是台灣的機會，也是考驗執政團隊與台灣人民團結意識和韌性的時刻，政府一直在做、一直在思考的，都是如何不卑不亢、不受支配，為台灣撐出空間，爭取最大利益跟支持。

蔡英文說，感覺史明好像沒有離開很久，沒想到一晃就兩年過去了，他留給台灣很多資產，很高興有許多人堅持讓他的精神延續下去，在東京跟台灣兩地，做出籌建史明文物館的計畫。

蔡英文表示，因為大家的奔走努力，這個充滿重要意義的史明文物館，在很多台灣人的期待下終於開幕，這個文物館有很多手稿、文件及藏書，是一個運動的史料館，也是讓更多台灣人認識史明的空間，透過史明的史觀，來思考台灣、觀照世界，凝聚台灣人的主體意識。

蔡英文指出，史明跟她確實有緣分，平常看到這些照片，好像是在回憶錄、自傳或描述歷史，但她今天在現場覺得很幸運，她與照片中的人，在他人生最後一段路程有這樣的奇遇，非常珍惜這段緣份。

蔡英文回憶，以前跟史明見面時，一定是前一晚想了很多事情，有時候還帶著手稿，一字一句表達，她都會仔細地聽，也瞭解他急切的心情，充分感到史明對台灣的熱情和樂觀，即便100歲了，一點都沒有減少。

對於中國無預警暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，蔡英文表示，政府已經提出抗議，中國不遵守國際貿易規範、片面破壞雙方貿易秩序；她也指示農委會要拿出對策，保護人民的利益，就像史明用一生的時間，關心台灣農工大眾的處境。

最後，蔡英文強調，最近這一、兩年，國際局勢變化非常大，這是台灣的機會，也是考驗執政團隊、以及考驗台灣人民團結意識和韌性的時刻。

蔡英文說，政府一直在做、一直在思考的，都是如何不卑不亢、不受別人的支配，為台灣撐出空間、為台灣爭取最大的利益跟支持，在這個大時代，台灣面臨各種變化跟挑戰，「我們都要勇敢、奮鬥，走到底」。