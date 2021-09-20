爭產爆家庭失和！鬱男爬百齡橋護欄輕生　勇警奮力抱下救命

▲士林警分局社子所警員奮勇救人，挽回欲跳水輕生者性命。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

10日晚間23時許、一名男子徒步走上北市士林區百齡橋上，並爬上橋墩護欄打算投水尋短、轄區士林警方獲報後出動警力到場救援，社子派出所3名警員正在附近執行路檢勤務，立即趕赴現場處理，其中警員魏國雄趁男子與另名警員對話注意力分散時、趁隙將林男抱下英勇救人。

士林警方表示：社子派出所警員魏國雄、王義成、全吳吉誠獲報趕抵現場，發現要跳河尋短的林姓男子已經攀過橋墩護欄，坐在水泥護欄上準備跳河尋短。





▲士林警分局社子所警員奮勇救人，挽回欲跳水輕生者性命。（圖／記者張君豪翻攝）

王、全吳兩名警員上前攀談分散林男注意力，警員魏國雄則悄悄靠近林男，趁他分神時上前將他拉下護欄，順利化解危機；警方持續關懷，發現林男因家中爭產問題，導致家庭失和鬱悶多時，一時情緒激動才會到百齡橋上企圖跳河尋短。

警方觀察發現林男情緒仍相當激動，緊急通知救護人員將他強制送醫，並連絡林男家人到醫院關心，社子派出所表示，警方將依規定通知社會局安排訪查輔導，也希望林男順利走出困境。

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