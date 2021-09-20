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就是這個光！　犀利女警「鷹眼」 偵破BB槍隨機射破車窗案

▲三分局安南派出所黃姓女警「鷹眼」犀利表現亮眼，連破BB槍隨機射破車窗案及毒品案，令人肯定讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲三分局安南派出所黃姓女警「鷹眼」犀利表現亮眼，連破BB槍隨機射破車窗案及毒品案，令人肯定讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局接獲數件停放路邊汽車玻璃遭擊破毀損案，車主大多是停放一整天、數日甚至半年無移動而不易即時發現，市警三分局安南派出所黃姓女警來回反覆觀察各路線的監視畫面，過濾無數過往車輛，終在本田路3段的案發處發現路面出現稍縱即逝的「反光」異象，而往前過濾查出32歲毛姓男子犯案而偵破。

▲三分局安南派出所黃姓女警「鷹眼」犀利表現亮眼，連破BB槍隨機射破車窗案及毒品案，令人肯定讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局現場勘查發現，這些汽車玻璃是呈現放射性碎裂，都是遭BB槍射擊破壞且於現場有發現遺留的BB彈，而射擊的部位皆是在車輛左側駕駛座或左後側，應是歹徒開車或騎乘機車經過犯案，三分局另查車主並無與他人結怨或糾紛，且分析各被破壞車輛的時、地，研判應是犯嫌隨機性以隱藏方式從車內射撃所造成，研判犯嫌再犯可能性高，為遏阻再犯避免無辜民眾受害，該分局立即成立專案小組，動員偵查隊及各派出所員警全面追查嫌犯可能行向及使用交通工具，調閱公有及民間上千支的錄影監視鏡頭逐一勘察，但因未能確定犯案時間且夜色昏暗，經過的汽機車很多但都未有明顯的犯案跡象，使得破案陷入膠著。

▲三分局安南派出所黃姓女警「鷹眼」犀利表現亮眼，連破BB槍隨機射破車窗案及毒品案，令人肯定讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經三分局安南派出所黃姓女警來來回回反覆觀察各路線數日的監視畫面，過濾了無數過往車輛，終在本田路3段的案發處發現了唯一的可疑跡象，路面出現了稍縱即逝的「反光」異象，在1部機車經過時車燈照到散落地面的「碎玻璃」呈現「反光」，研判此時車輛已遭射破車窗，再往前追查經過的可疑車輛逐一過濾排除，並搜尋周邊各監視器而鎖定犯嫌車牌，就是這個光，確定了毛男（32歲）所駕駛的黑色本田自小客車渉有重嫌，在三分局員警動員追捕下，終於9月17日在安南區安吉路段攔獲嫌犯車輛，並當場查扣放在車上犯案用之BB槍及BB彈，經偵訊後全案依毀損及恐嚇公共安全罪移送法辦。

▲三分局安南派出所黃姓女警「鷹眼」犀利表現亮眼，連破BB槍隨機射破車窗案及毒品案，令人肯定讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）
三分局說，就是那「點」為不足道的路面「反光」，成了偵查的唯一線索也是破案的關鍵，有黃姓女警的堅持與心細才能在短時間內即找出犯案車輛進而緝得犯嫌，「有案必查，嚴辦到底」的精神，黃姓女警將其發揮淋漓盡致，而黃姓女警的「鷹眼」犀利表現不只這樁，她最近也在巡邏時攔查到注意多時的毒品人口，騎機車載乘女性友人行跡可疑，查察過程中目視隨身袋內有數包夾鏈袋裝有不明結晶物體，竟是一級毒品海洛因、二級毒品安非他命共20多包及吸食器等。

三分局表示，黃姓女警從警只3年許資歷不久，但執勤認真用心，有目共賭，能連破數案絕非偶然，也期許各員警皆能盡心盡責，對於轄區發生的大小案件，都會全力偵辦，堅持公權力嚴正執法，誓給市民一個安心安全的生活好環境。另也告誡有心為害的不良人士，小心犀利女警的「鷹眼」鎖定你。

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