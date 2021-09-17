文山最正警花！讓車主「傻笑寫三聯單」...甜美+長腿煞到網友

▲張姓女警前往處理車禍，Andy老爹貼文「朋友原本氣沖沖，結果警察來了心情變好了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

汽車達人Andy老爹的朋友，日前在文山區景福街用餐，結束離開時發現休旅車被刮，氣得報警處理，文山第二分局交通分隊女警前往處理，原本氣沖沖的車主發現是長腿正妹，心情瞬間變好，該名張姓女警也成為網友焦點。

「Andy老爹」之友人在15日下午4時許，與友人在文山區景福街餐敘，離開時發現休旅車被刮傷，氣得拍下照片傳給Andy老爹，也意外拍下前來處理的29歲張姓交通分隊女警。

▲張姓女警不但長相甜美，又有逆天長腿，開朗的個性在分隊也是開心果，堪稱分隊之花。（圖／記者邱中岳翻攝）

Andy老爹也將女警照片貼上網表示，車主原本氣沖沖報警，「結果警察來了，心情變好了」、「傻笑寫三聯單」，原來前來處理的張姓女警身材纖細、有著大長腿，且細心的調閱監視器並丈量拍照蒐證。

處理的張姓女警在文山第二分局交通分隊擔任警員，原本是東海大學法律系高材生，但因父親、胞弟都是警員，所以也在工作一段時間後報考特考班，最後106年基特班順利畢業，從警時間約4年。

文山二分局表示，張姓女警不僅外表甜美、個性活潑外向、說話幽默風趣，是團體開心果。平常工作表現良好，與同事相處融洽，堪稱是文山二分局交通分隊之花。

張姓女警也表示，在交通分隊服務必須輪值大夜班，且每天都要面對各形式的交通案件，處處充滿了挑戰，除了執勤時間長，工作內容繁雜，更必須常常在外頭風吹日曬雨淋，但不怕辛苦的張姓女警，也期許自己能在警職工作上有更好的表現。

Andy老爹友Audi被刮怒報案 來了正妹女警他竟傻笑寫三聯單