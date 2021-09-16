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警署NPA臉書PO「五倍券詐騙」　錯字+正妹女交警引熱議

▲警政署NPA臉書16日下午PO文宣導防範「振興五倍卷」詐騙錯字引發熱議，目前圖文均已更正。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署NPA臉書16日下午PO文圖文錯字引發熱議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因應新冠肺炎疫情、行政院決定發放振興五倍券刺激國內經濟消費，警政署長臉書粉絲專頁「NPA署長室」也於16日下午發表宣導；警方研判詐騙集團可能利用「假代辦」「流程錯誤要求操作ATM」「不明惡意網址誘騙點擊」等方式詐騙民眾，特別公布詐騙預警，並商請新北市警局三峽交通分隊的正妹女警擔綱宣導圖文MODEL。

▲警政署NPA臉書16日下午PO文宣導防範「振興五倍卷」詐騙錯字引發熱議，目前圖文均已更正。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署NPA臉書16日下午PO文宣導，目前圖文均已更正。（圖／記者張君豪翻攝）

但署長室臉書小編可能因打字速度太快，誤把振興五倍券打成「振興五倍卷」引發話題討論，有手快網友截圖顯示，該篇宣導貼文不僅內文「券」字打錯，連正妹女警的宣導圖也誤植成「五倍卷詐騙」引發網友討論。

有網友認真研究表示「交通分隊應該沒有165打詐權限」也有網友妙哽回應「五倍『券』，五倍卷就是詐騙囉」引發網友討論，所幸NPA署長室臉書粉專該則貼文，已在下午4時許更正圖文錯字。

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