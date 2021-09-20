連假第三天國道地雷路段出爐　國5下半天湧車潮恐「塞至午夜」

▲高公局預計，國道五號今將湧現北返車潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許維寧／台北報導

今天（9/20）中秋連續假期邁入第三天，交通部高速公路局預估，今天預計將陸續湧現北返車潮，尤其國道5號用路人務必留意，今天北向宜蘭至坪林預計中午過後開始壅塞，預計車潮可能塞至午夜。公路總局也列出10國道地雷路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發。

高公局路況預報員蘇家婷分析，連假第三天預估將開始湧現北返車潮，尤其國5明天北向宜蘭至坪林預計中午過後開始壅塞，預計車潮可能塞至午夜，下午14時後將實施高乘載管制，建議欲北返的用路人可以於早上上路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統，國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統。

高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

另外，因應連續假期高公局持續祭出疏導措施，14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控。