首波北返車潮今湧現！國5北向恐狂堵13小時　高公局籲「上午出發」

▲高公局建議今天北返民眾可利用上午時間上路。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

今（9/20）為中秋節連續假期第3天，交通部高速公路局預估本日交通量約為122百萬車公里，昨日北向國5車潮至今天凌晨1時陸續紓解，但高公局預估，今天將湧現連假首波北返車潮，國5北向宜蘭至坪林預計上午10時左右就會開始湧現車潮，預估要至午夜才能完全紓解車流，建議北向民眾可以於上午時段及早上路。

高公局指出，截止上午8時，國道交通量為12百萬車公里，全線均順暢。今日易壅塞路段預計將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

路況預報員許文瑜表示，今天北部國道重點路段如國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西到大溪路段，預計下午14點左右將壅塞至晚間22點；國5北向宜蘭到坪林上午10點至11點就會開始出現車潮，預計壅塞至深夜，建議今天會使用到上述路段的民眾可以趕緊利用離峰時短出發，或利用台2台9等替代道路。

許文瑜也說，今天中部國1北向西螺至埔鹽系統下午13點到晚上20點、國1北向南屯至后里、國3北向竹山至中興、國3北向大山至香山，也預計下午16點左右會出現北反車流，可能持續至晚上20點，建議可以用台61當作替代道路。南部僅需留意，國1北向鼎金系統到高科中午上午11至12時可能出現壅塞狀況，另外國1北向大灣至台南下午15點至16點也可能出現較多車潮。

另外，今日相關疏導措施包括14至21時國5蘇澳至頭城北向將實施高乘載管制、0至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。國道0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。