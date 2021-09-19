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SOGO天母店出現確診者足跡　9／20中秋連假閉館消毒

▲▼SOGO天母店於今日下午5點提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲SOGO天母店出現確診者足跡，9／20休館一天消毒，此圖為資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋連假進入第二天，民眾紛紛出遊與返鄉探親，各地景點都出現人潮，指揮中心今（9／19）宣布9／21至10／4日維持二級疫情警戒標準，而天母SOGO晚間則貼出公告，表示9／20將停業休館一天消毒，因為連假期間引發民眾討論，業者表示，晚間接獲衛生局通知有確診足跡，提前結束營業並進行消毒，預計在中秋節當天恢復營業。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為1例本土及11例境外移入，適逢連假期間，許多民眾出門散心，而SOGO天母店卻貼出公告宣布明休館一天，業者表示晚間有接獲衛生局通知有確診足跡，雖快到打烊時間但為顧客與員工安全，還是提前打烊休館，進行清消作業，預計明日停業一天加強消毒，預計9／21正常營業，其他相關事項須由官方宣布。

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無獨有偶的，大葉高島屋也在晚上10點左右，於官方粉絲團公告9／20休館一天進行清消，並在9／21正常營業，也讓引發網友討論，對此大葉高島屋也回應，今晚快9點收到衛生局通知有確診者足跡，故於9點40分閉店全館進行大清消，明天也停業一天加強作業。

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