　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工作面試「42K感受差vs.35K受重視」怎選　過來人答案一面倒

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲找工作「42K感受差vs35K受重視」怎麼選，過來人答案一面倒。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

多數人在找工作時，除了薪資考量外，工作環境、升遷機會及未來性也是考慮的重點。一名網友在Dcard求助，她日前面試了2間公司，其中1間薪水較高，但感覺不太尊重員工，另一家公司很尊重人，不過給的薪資較低，讓她相當難決定，求問「大家會怎麼選」，沒想到網友的答案竟一面倒。

原PO在Dcard表示，她日前面試了2間公司，在A公司在面試時，對方似乎不記得有約面試，面試官只拿了履歷翻了翻，隨意的問了幾個問題，好像沒有想了解她的技術跟能力，給人一種敷衍、不尊重的感覺。她也提到，可能是A公司求職者較多，面試官才無法仔細處理每一次的面試，最後開出的薪資是42K。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在B公司在面試時，面試官對她的經歷非常有興趣，還一起討論了她之前完成的專案，面試後也主動邀請她參觀公司，表示她進入公司後，會是公司兩個部門的重要橋梁，不過B公司規模較小，最後開出的薪資是35K，半年後會視工作績效評估是否加薪。

她最後說，兩間公司的工作內容，全都在她會的技能範圍內，目前也都拿到了offer，「想參考大家會怎麼選？」

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲網友表示，「當然選大公司，錢多就贏了，一個月差7000元，一年差8萬4千唉」。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過大家都一面倒讓原PO選A公司，有人說「當然選大公司，錢多就贏了，一個月差7000元，一年差8萬4千唉」、「拿到好薪水最實在」、「每個月多7000，差蠻多的」、「選大公司，進去後待幾年，真的不滿，離職也比較好找下一個」。

也有人說「說你的受重用，也可能是指鳥事都你做，同事爽爽過」、「一定要選錢多的，說好話重用，很多時候只是說說」、「35K重用你的公司，思緒混亂嗎」、「B公司確定不是屎缺」、「B公司面試時讓你感覺不錯，但實際到職後可能感受180度轉變，半年後評估，也可能不調整」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
「1食物發芽別吃」恐中毒　一張圖看懂避吃、必吃名單
荒野求生！陌生男女「用尿液捕魚、嗑蟲卵」袒裎相見21天
新北雙屍命案！兒驚見爸爸、妹妹變乾屍　慘死沙發上
女歌手演唱會突昏倒！　緊急「開腦手術」搶救
快訊／北捷恐怖男「失控掏刀」　原因曝光了
獨／25歲女噴「草莓起司醬」　忍臭酸味1個月！醫一看傻眼
快訊／北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛
大陸突禁台灣釋迦、蓮霧　蔡英文晚間回應了
獨／本來就有合作　徐亨現身連千毅直播現場：為了XX而來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工作面試「42K感受差vs.35K受重視」怎選　過來人答案一面倒

東北角風景區「塞到晚上9點」！明車潮再一波　7大紅爆路段曝光

全台各地賞月指數曝光！一張圖看懂中秋月亮露臉機率

神老師為特教「跑386場演講」考績拿乙　校長回應了

開放自費驗抗體「下週三揭曉」　指揮中心公佈117家指定檢驗機構

中秋月餅暗藏健康風險　埔榮推低糖紅藜鳳梨酥教民眾過節

明北返車潮湧現！國道10易塞路段曝光　高公局籲：北向用路人上午出發

11類人小心！醫揭中秋吃柚子「藏致命危機」：甚至會腦出血

月圓人難圓醫師娘曝心酸！女秘書嫁董座　老夫少妻鳳凰打回麻雀

只有懸日沒有防疫距離！攝影迷搶拍美景　擠爆台中公益路天橋

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

24歲女孩「被小三」還深信：他很愛我　石榴姐在線勸分手！網友看完「好像我媽」

工作面試「42K感受差vs.35K受重視」怎選　過來人答案一面倒

東北角風景區「塞到晚上9點」！明車潮再一波　7大紅爆路段曝光

全台各地賞月指數曝光！一張圖看懂中秋月亮露臉機率

神老師為特教「跑386場演講」考績拿乙　校長回應了

開放自費驗抗體「下週三揭曉」　指揮中心公佈117家指定檢驗機構

中秋月餅暗藏健康風險　埔榮推低糖紅藜鳳梨酥教民眾過節

明北返車潮湧現！國道10易塞路段曝光　高公局籲：北向用路人上午出發

11類人小心！醫揭中秋吃柚子「藏致命危機」：甚至會腦出血

月圓人難圓醫師娘曝心酸！女秘書嫁董座　老夫少妻鳳凰打回麻雀

只有懸日沒有防疫距離！攝影迷搶拍美景　擠爆台中公益路天橋

《尚氣》劉思慕「拿同性戀、戀童癖相比」言論被挖出！　遭網罵爆急澄清

8000人擠爆墾丁大街！連假第二天攤販樂了　交通緊急管制

戰狼大使遭爆「嗆美國shut up」　日媒支局長曝：秦剛私下是紳士

MotoGP／杜卡迪捍衛主場「Bagnaia連莊再奪冠」聖馬利諾站最速報

拳王巴喬「不滿杜特蒂對中政策」　宣布角逐菲律賓總統

快訊／新北驚傳雙屍命案　兒開門見爸爸、妹妹陳屍屋內

余皓然秀大師級手藝！果凍裡拉花「逼真成品超美」樂喊：找到副業

營養師點名「1食物發芽別吃」恐中毒！一張圖看懂避吃、必吃名單

巴西性感男星「性向成謎」　愛貴族女又和男工人搞曖昧

愛貓走失10年瘦成皮包骨　他「一眼認出12歲老毛孩」感動相擁

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

鄉民推iPhone 13「黃金分期法」最剛好：當月租機

彰化不二坊預計開放現場排隊

「麻古茶坊推買1送1」外送員曝陰影：寧棄單

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了

打完AZ秒結婚！25歲女曝「最暖副作用」　網驚呆了

今增1本土、11境外移入、1人死亡

醫喊「台灣幾乎沒有疫情了！」靠國人1行為補強防疫

五倍券將上路！各縣市加碼優惠券一次看

男逛好市多「都趁機偷瞄」　網：我常被看

龍邵華精瘦+運動+清淡飲食　醫曝「2關鍵沒做」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭1原因

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

鄉民推iPhone 13「黃金分期法」最剛好：當月租機

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

19歲正妹網紅「未婚懷孕7周」！孩子爸同年遭罵爆

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面