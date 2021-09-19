工作面試「42K感受差vs.35K受重視」怎選　過來人答案一面倒

▲找工作「42K感受差vs35K受重視」怎麼選，過來人答案一面倒。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

多數人在找工作時，除了薪資考量外，工作環境、升遷機會及未來性也是考慮的重點。一名網友在Dcard求助，她日前面試了2間公司，其中1間薪水較高，但感覺不太尊重員工，另一家公司很尊重人，不過給的薪資較低，讓她相當難決定，求問「大家會怎麼選」，沒想到網友的答案竟一面倒。

原PO在Dcard表示，她日前面試了2間公司，在A公司在面試時，對方似乎不記得有約面試，面試官只拿了履歷翻了翻，隨意的問了幾個問題，好像沒有想了解她的技術跟能力，給人一種敷衍、不尊重的感覺。她也提到，可能是A公司求職者較多，面試官才無法仔細處理每一次的面試，最後開出的薪資是42K。

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在B公司在面試時，面試官對她的經歷非常有興趣，還一起討論了她之前完成的專案，面試後也主動邀請她參觀公司，表示她進入公司後，會是公司兩個部門的重要橋梁，不過B公司規模較小，最後開出的薪資是35K，半年後會視工作績效評估是否加薪。

她最後說，兩間公司的工作內容，全都在她會的技能範圍內，目前也都拿到了offer，「想參考大家會怎麼選？」

▲網友表示，「當然選大公司，錢多就贏了，一個月差7000元，一年差8萬4千唉」。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過大家都一面倒讓原PO選A公司，有人說「當然選大公司，錢多就贏了，一個月差7000元，一年差8萬4千唉」、「拿到好薪水最實在」、「每個月多7000，差蠻多的」、「選大公司，進去後待幾年，真的不滿，離職也比較好找下一個」。

也有人說「說你的受重用，也可能是指鳥事都你做，同事爽爽過」、「一定要選錢多的，說好話重用，很多時候只是說說」、「35K重用你的公司，思緒混亂嗎」、「B公司確定不是屎缺」、「B公司面試時讓你感覺不錯，但實際到職後可能感受180度轉變，半年後評估，也可能不調整」。

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