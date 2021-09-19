東北角風景區「塞到晚上9點」！明車潮再一波　7大紅爆路段曝光

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東北角風景區「塞到晚上9點」！明車潮再一波　8大紅爆路段曝光

▲中秋節連假萬里蟹活動開跑 金山警實施彈性總量管制疏導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中秋節連假車潮湧現北海岸，金山警實施彈性總量管制疏導。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中秋連假進入第二天，根據交通部公路總局表示，19日一早各大景區就湧現車潮，截至19日下午17時止，鄰近風景區的省道路段及部分銜接國道路段仍持續有車潮湧現，目前以北部地區的東北角風景區車流量較大，預計持續到晚間9點。另外公路總局也預估，明天車流量仍大，建議用路人盡量先查詢交通狀況後再出發。

公路局表示，預判20日易壅塞路段，有台2線福隆到瑞濱、萬里到大武崙、關渡到淡水、台3線及台7線大溪到慈湖、台9線礁溪路段、台14甲線霧社到清境農場、台21線日月潭自上午9時至下午19時仍會有旅遊車潮， 請用路人注意。

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另外，公路局指出，20日下午起也將陸續有返回工作地的車輛開始湧現，主要往返南北及花東地區的城際省道路段，如台9線蘇花路廊北上路段10至21時、台9線南迴公路往屏東方向14至19時、台1線水底寮路段北上12至20時、台61線鳳鼻至香山北上15至22時、台61線竹南路段北上14至21時也將會有車多壅塞情形。

公路局提醒，台61線竹南路段有5處的平面路口將會封閉，用路人行經該處時，如有轉向需求請至未封閉的路口轉向。

公共運輸方面，公路局透露，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，19日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1786班次，疏運1萬9738人；東部國道客運路線共計行駛412班次，疏運5726人；20日依據目前預售情形，西部國道客運尚有74%空位，東部國道客運尚有88%空位，民眾可至各客運業者網站查詢。

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