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南投第一劑BNT+第二劑高端逾2.6萬人登記　縣府提醒明起1922預約

▲南投縣第一劑BNT、第二劑高端登記人數逾2.6萬。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣第一劑BNT、第二劑高端登記人數逾2.6萬。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

第9期BNT和高端疫苗意願登記已在17日截止，1922公費疫苗平台預約時間將從明（20）日上午10時起，至22日上午12時截止；南投縣政府指出，已登記且符合第一劑BNT和第二劑高端接種資格者超過2萬6000人，將分別自25日、30日開打，並提醒民眾記得明起3天上網於1922平台預約接種。

縣府表示，第9期接種BNT第一劑，接種對象分3類：18至22歲、65歲以上、40歲以上第9類高風險族群，且已於平台意願登記選擇BNT疫苗的民眾；據1922疫苗預約平台資料顯示，本期南投縣預計有1萬5698人符合資格，其中18至22歲計有7429人，65歲以上長者計有1275人，40至64歲第9類對象計有7111人，接種日期安排在25、27、28等3日，接種地點為南投縣8家醫院、13家衛生所、58家診所，共計79家合約院所同步開放預約接種。

第9期高端疫苗接種為第二劑疫苗，接種對象為28日（含）前符合第二劑接種間隔滿4週以上的民眾，且意願登記選擇高端的民眾；本期南投縣預計1萬624人，施打時間為30日、10月1日施打；接種地點為13家衛生所、58家診所開放預約接種，提醒民眾請自行依意願到1922公費疫苗平台，選擇接種單位及預約接種時間，依照所預約的時間逕至院所接種疫苗。

縣府衛生局提醒民眾，記得於20至22日上午12時截止預約前，直接上網在1922公費疫苗平台預約接種，預約成功後自行前往醫療院所接種第二劑疫苗即可，民眾也可在1922平台查詢功能確認自己的預約是否成功。

縣府也呼籲尚未接種第一劑的縣民，務必隨時注意中央疫情指揮中心公布疫苗種類、登記預約日程、預約接種日程，逕行covid-19公費疫苗預約平台（https://1922.gov.tw/vab/）上網登記選擇意願接種的疫苗種類，以提升自我保護力，降低個人染疫後重症風險，也有助於全縣疫苗涵蓋率的提升，加強社區防疫功能。
 

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