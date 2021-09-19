G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

▲汀洲路2.5萬套房秒降萬元，G奶護理師黃靜以為遇到佛心房東但「結局超傻眼」。（圖／黃靜提供）

記者游瓊華／台中報導

擁有18.3萬粉絲追蹤，在網路上小有名氣、擁有傲人G罩杯的正妹護理師黃靜向《ETtoday新聞雲》投訴，8月底時為自己與愛貓尋找新家，在網路上看到招租廣告，到台北市汀洲路三段一處公寓看出租套房，劉姓房東原本開價單月租金2.5萬元，但一見到她之後，先降租金1萬元希望她入住，未料之後卻開口希望一周吃飯三次、慢跑、看電影等邀約，讓她完全傻眼。

黃靜表示，這間位在汀洲路三段的套房有一外推陽台，當初看房時表明房租超出預算、陽台無遮蔽貓咪恐跑出去以及舊式公寓垃圾處理麻煩等問題，但負責帶看房的劉姓房東不但豪氣當場降租1萬元，還答應幫忙在陽台裝設全紗窗，甚至「花錢找人幫忙倒垃圾」、買新的床墊等。但要求她先預付2萬元工程費用，以免裝設完畢後反悔不入住，她也當場付清。

黃靜說，付錢後房東以「與房客保持良好關係」為由，開始詢問她許多個資，包括是否單身？從事什麼工作？還約她一起去吃飯、更提出希望入住後能一周吃飯三次、一起慢跑等要求，她找理由婉拒後便離開。

黃靜提到，看完房子隔天，房東就開口約吃飯、看電影，她越想越詭異，決定不租房子，也想將2萬元拿回來，但房東卻以2萬元是訂金為由，僅願退還1萬元。

黃靜氣憤地說，「當初雙方沒有簽訂任何合約，但2萬元是為了裝設紗窗預付的，房東事後也透露裝了就是違建無法裝設，現在2萬元卻變成租屋訂金不願退還，完全不合理！」也持續與房東周旋，希望能將1萬元拿回來。

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