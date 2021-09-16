獨／驚悚畫面！名醫打完AZ血壓飆高150　鼻血狂流700cc

地方中心／綜合報導

國內一名40多歲男醫師在6月接種AZ疫苗後莫名狂流鼻血，醫師描述，像水龍頭被打開一樣，不僅睡覺、看診鼻血也不斷流出，用衛生紙塞住鼻血，鼻血就由咽喉流到喉嚨「吞血吞到害怕」，某天半夜又開始狂流鼻血，一晚就流了600、700C.C.，讓他嚇得趕緊就醫，還因此休診好幾天。

▲名醫打完AZ血壓飆高150，鼻血流滿飲料杯。（圖／讀者提供，圖片變色處理）



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男醫師透露，6月中旬前往打疫苗，未料近3周後就出現流鼻血症狀，第一次僅流30到50C.C.，但血壓飆高到150以上，遂前往耳鼻喉科檢查，但結果並無異常，耳鼻喉科醫師也沒有發現明顯傷口。

「沒想到這是惡夢開始，之後連續好幾天都出現流鼻血症狀，連半夜鼻血都像水龍頭打開一般流不止，只能用杯子接住，一個晚上起碼流600、700C.C.」男醫師出示影片，影片中還可聽到鼻血流到杯內聲音。

男醫師因失血過多完全虛脫、不得不停診到大醫院檢查，醫院醫生診斷是後鼻腔血管斷裂，還進行電燒手術，原以為一切終可落幕，沒想到2周後舊事重演，男醫師在幫病患看診時又開始狂流鼻血，讓他徹底崩潰！

醫師懷疑施打疫苗後體內產生血栓反應，因自打完AZ後就血壓居高不下一直在130、140左右，最高甚至飆到150，且臉部都呈現粉色脹紅情況，懷疑這一切都與AZ疫苗有關係。

對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科主任林宗憲指出，沒聽說過接種完AZ疫苗後血管爆裂情況，認為也有可能其他因素造成流鼻血，但恰巧發生在接種疫苗後；至於是否建議停打第二AZ疫苗，林宗憲認為患者應需與醫師討論評估後再決定。