　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／驚悚畫面！名醫打完AZ血壓飆高150　鼻血狂流700cc

地方中心／綜合報導

國內一名40多歲男醫師在6月接種AZ疫苗後莫名狂流鼻血，醫師描述，像水龍頭被打開一樣，不僅睡覺、看診鼻血也不斷流出，用衛生紙塞住鼻血，鼻血就由咽喉流到喉嚨「吞血吞到害怕」，某天半夜又開始狂流鼻血，一晚就流了600、700C.C.，讓他嚇得趕緊就醫，還因此休診好幾天。

▲驚悚畫面！名醫打完AZ血壓飆高150，鼻血流滿飲料杯。（圖／讀者提供）

▲名醫打完AZ血壓飆高150，鼻血流滿飲料杯。（圖／讀者提供，圖片變色處理）

[廣告]請繼續往下閱讀...

男醫師透露，6月中旬前往打疫苗，未料近3周後就出現流鼻血症狀，第一次僅流30到50C.C.，但血壓飆高到150以上，遂前往耳鼻喉科檢查，但結果並無異常，耳鼻喉科醫師也沒有發現明顯傷口。

「沒想到這是惡夢開始，之後連續好幾天都出現流鼻血症狀，連半夜鼻血都像水龍頭打開一般流不止，只能用杯子接住，一個晚上起碼流600、700C.C.」男醫師出示影片，影片中還可聽到鼻血流到杯內聲音。

男醫師因失血過多完全虛脫、不得不停診到大醫院檢查，醫院醫生診斷是後鼻腔血管斷裂，還進行電燒手術，原以為一切終可落幕，沒想到2周後舊事重演，男醫師在幫病患看診時又開始狂流鼻血，讓他徹底崩潰！

醫師懷疑施打疫苗後體內產生血栓反應，因自打完AZ後就血壓居高不下一直在130、140左右，最高甚至飆到150，且臉部都呈現粉色脹紅情況，懷疑這一切都與AZ疫苗有關係。

對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科主任林宗憲指出，沒聽說過接種完AZ疫苗後血管爆裂情況，認為也有可能其他因素造成流鼻血，但恰巧發生在接種疫苗後；至於是否建議停打第二AZ疫苗，林宗憲認為患者應需與醫師討論評估後再決定。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
峮峮曝2張舊照「他生前最愛」　小鬼離世周年吐15字
女星視訊老公　他看畫面突尖叫：為什麼裸體！
他撿到小雞養1個月送學校！　才驚是保育類「藍腹鷳」
快訊／桃勤20多歲女染Delta！　同居男友採檢出爐
108萬劑莫德納明抵台　優先施打對象曝光
「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」慶分局長調走　警局長怒了說重話
龍劭華25歲愛女IG首發聲！　追思靈堂開放時間公布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬劑莫德納」殘酷真相：別傻了

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

從大反派變好媽媽！她揭《黑魔女》沈痛暗示：是女性成長共同經驗

中秋節「12星座」求良緣、旺財方法曝！想斬爛桃花可別拜月老

「高鐵延伸宜蘭」9／25說明！交長：避免花1700億鄉親還不滿意

桃勤女染Delta！同居男友「密切接觸」急匡列　採檢結果出爐

高雄小土耳其！超狂新亮點「月世界熱氣球」　最快10月開放搭乘

不是等不到疫苗！莫德納+高端試驗原因曝　權威醫：可望降心肌炎風險

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻：繼續漲吧

棒球名校再見了！嘉義仁義高中全校剩8名高三生...停招球隊解編

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬劑莫德納」殘酷真相：別傻了

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

從大反派變好媽媽！她揭《黑魔女》沈痛暗示：是女性成長共同經驗

中秋節「12星座」求良緣、旺財方法曝！想斬爛桃花可別拜月老

「高鐵延伸宜蘭」9／25說明！交長：避免花1700億鄉親還不滿意

桃勤女染Delta！同居男友「密切接觸」急匡列　採檢結果出爐

高雄小土耳其！超狂新亮點「月世界熱氣球」　最快10月開放搭乘

不是等不到疫苗！莫德納+高端試驗原因曝　權威醫：可望降心肌炎風險

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻：繼續漲吧

棒球名校再見了！嘉義仁義高中全校剩8名高三生...停招球隊解編

摩鐵開毒趴下藥性侵傳播妹　2男1死1遭判刑3年2月

桃園真實版開心農場！羊咩咩、小鹿求餵食　還能自製雞蛋水果沙拉

初生小牛被3.5公尺巨蟒吞下肚　母牛目睹悲傷「哞哞叫」不願離開

《玩很大》7周年「新制服曝光」！　胸針圖藏小鬼…吳宗憲：很懷念

漢光演習模擬反登陸作戰、反擊作戰　展訓練成果「砲聲響徹屏東」

台積電、中油簽署天然氣碳中和計劃MOU　向淨零碳排邁進

中華電信祭iPhone 13預約抽獎　最高獎項iPhone 13 Pro

靠龍劭華耳邊道歉「想再聽你叫我妹妹」！女兒長文告別：手比我想像中還冰

害米克斯活活餓死！胃裡都是「塑膠物質+毛髮」　狠飼主下場曝

1元原味麥脆鷄腿、18元雞米花套餐　麥當勞與肯德基勁爆價5時段搶起來

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

最快周日有颱風　最新路徑曝光

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

桃勤20多歲女染Delta！急採389人結果出爐　

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

Delta個案餐廳內用！醫：壓力測試來了

獨／名醫打完AZ血壓飆高150　鼻血流滿飲料杯

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

更多熱門

相關新聞

他打AZ疫苗後腹痛屎狂噴！裝人工肛門等死

他打AZ疫苗後腹痛屎狂噴！裝人工肛門等死

南韓近來新冠疫苗接種嚴重副作用的消息頻傳！一名女護理師表示，她與妹妹因醫療救護人員身分優先施打疫苗，眼看自己無明顯副作用，因此勸父親也儘早完成接種，豈料在接種第2劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，竟被診斷罹患缺血性大腸炎，不僅截去20公分大腸，還得接受手術裝上「人工肛門」，最後只能戴上呼吸器躺在加護病房。

女打AZ「中風癱瘓」腦出血亡　證實死於疫苗

女打AZ「中風癱瘓」腦出血亡　證實死於疫苗

打完AZ「癱軟、四肢麻痺」她痛哭：想拿水但站不起來

打完AZ「癱軟、四肢麻痺」她痛哭：想拿水但站不起來

搶不到AZ！狂刷30分鐘卻跳「絕望1通知」

搶不到AZ！狂刷30分鐘卻跳「絕望1通知」

打AZ突失去意識！24歲女曝「罕見副作用」嚇壞

打AZ突失去意識！24歲女曝「罕見副作用」嚇壞

關鍵字：

鼻血AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

最快周日有颱風　最新路徑曝光

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

趙正平驚住院！錄影直播全取消

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面