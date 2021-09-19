「豊、豐」70年分不清！彰化村莊正名終過關　門牌戶口都要換了

▲「豊、豐」70年來分不清，彰化埤頭鄉村莊正名案終過關。（圖／杜文仁提供）



記者游瓊華／彰化報導

彰化縣埤頭鄉永「豐」村在70多年前被戶政單位誤植為永「豊」村，多年來兩套村名混用，有人駕照戶籍是永豐、但身分證戶籍卻是永豊，導致有行車糾紛時理賠出問題，或是收不到包裹，造成539戶村民不少困擾。村民杜文仁發起正名活動，歷經近半年，終於在中秋節前，由鄉公所在代表會臨時會提案正名通過，杜文仁頻說「心情非常非常開心！」

推動正名過程中可說一波三折，杜文仁拜訪全村539戶居民連署，當中許多老人家都還誤以為「豊」是「豐」的簡寫。5月13日召開村民大會，開會結果211票贊成正名、29票反對、3票廢票。未料決議送審查時又爆發疫情，代表會延到7月才召開，好不容易到了7月份又遇到村名變更衍生門牌更換、證件及戶口名簿更換等預算問題，公所與代表會又發生歧見，讓審查又延後。

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杜文仁表示，一直到9月17日代表會才召開臨時會，審查通過永豊村變更為永豐村公決案。此案將送縣府民政處校准並公告，永豐村居民終於可以對用了70幾年的永「豊」村門牌說bye bye。杜文仁也預估，門牌換新加上戶口名簿等預算約需2萬1560元至3萬多元。