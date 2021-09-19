G奶護理師遇約吃飯房東！未簽約拿不回萬元工程費　專家說話了

記者游瓊華／台中報導

有18.3萬粉絲追蹤，擁傲人G罩杯的正妹護理師黃靜8月底到台北市汀洲路三段一處公寓看出租套房，劉姓房東原本開價單月租金2.5萬元，但一見到本人後，先降租金1萬元希望她入住，雙方談好為了寵物安全，陽台要加裝紗窗紗門，黃靜在未簽約狀況下，預付2萬元工程款，但事後恐涉及違建，劉男無法加裝紗窗紗門，黃靜也認為房東的言語、邀約讓人困擾，不想租房、想拿回2萬元卻遭拒絕。

▲汀洲路2.5萬套房秒降萬元，G奶護理師以為遇到佛心房東「結局超傻眼」。（圖／黃靜提供）



對此，東龍不動產資深經理陳泰源表示，汀州路距離台電大樓、古亭捷運站不遠，周邊套房產品十分搶手，獨立門牌的套房至少2萬元起跳，屋齡較新、全配附裝潢的大樓套房，租金3萬元都算行情價，以該套房的格局來看，1萬5000元確實低於行情價，屬於「降級租」。

台中市主任消保官何怡萱表示，首要釐清黃女付的2萬元是工程費用還是訂金；若是工程費用，因房東表明無法裝設紗窗，那理應退還工程款；若是訂金，則得視當初雙方談的承租條件，是否提到陽台有裝設紗窗紗門，房客才要租屋，若雙方有共識如此，房東卻無法裝設紗窗，房客有權不租，即便2萬元是租金，房東也必須返還。不過何怡萱也強調，類似糾紛也可向消保中心或是地政局不動產糾紛調處委員會申請調解。

【更多新聞】

►G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬 結局超傻眼



►只有懸日沒有防疫距離！攝影迷搶拍美景 擠爆台中公益路天橋