二級警戒維持　陳時中：本周擬討論「關閉場所重啟規劃」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

指揮中心今天宣布，自9月21日至10月4日維持疫情警戒標準為第2級，指揮官陳時中表示，現階段仍須關閉場所維持不開放，但研擬本週討論重啟規劃，增加開放場域名單。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖趨緩，但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自9月21日至10月4日維持疫情警戒標準為第2級，將滾動式修訂規定。

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陳時中說明，9月21日至10月4日全國2級警戒防疫規範通案性原則，包含除飲食外，外出全程佩戴口罩，實聯制、保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）。

▲二級警戒延長規劃。（圖／指揮中心提供）



集會活動部分，陳時中說，這次新增會展活動及場館可依照經濟部相關防疫指引辦理，人數上限維持室內80人、室外300人，若不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。

陳時中指出，餐飲管理及宴席部分，維持遵守餐飲防疫指引，宴席不得離桌進行敬酒、茶等社交互動。至於健身場館防疫指引中，有氧課程完整消毒需靜置間隔1小時，可否縮短為30分鐘，陳時中則表示，縮短時間是有討論空間，會再與相關單位討論。

仍須關閉場所，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）；遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

陳時中說，規劃本週討論關閉場所重啟規劃，增加開放場域名單。目前國內疫情穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，適度放寬管制措施。