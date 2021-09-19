陳時中：新北幼兒園群聚「基本沒外擴」　社區要觀察到9／22

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園群聚維持33人，其中28人被驗出Delta病毒，部分接觸者隔離已14天屆滿，今（19）日起陸續解隔離。中央流行疫情指揮中心公布最新採檢結果，應採3491人中，75人檢驗中、3人待採。陳時中表示，基本上幼兒園觀察時間足夠，但社區感染事件要觀察到9/22，但基本上沒有外擴情況。

▲▼北部某幼兒園及社區感染事件接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

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目前國內三大Delta群聚分別為屏東枋山、桃園機師與新北幼兒園，其中又以新北幼兒園匡列人數最多。指揮中心昨日公布，總共有2638人居家隔離，912人自主健康管理，50人自我健康監測。

另外，在長榮機師案方面，總共集中隔離519人，目前所有人已在9/17前完成期滿採檢，至今沒有其他新增個案，指揮官陳時中昨也宣布結案。

至於日前同樣被驗出Delta病毒的桃勤女性工作人員，經全基因定序後發現病毒序列與上述案件均無關。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案看起來是一例獨立個案，已從病毒序列本身與境外移入個案做比較，目前看起來與中東、西亞個案最為接近，但由於還有一位個案還沒做出來，明天才會有詳細結果。

指揮中心也公布桃勤接觸者採檢情形，匡列397人中，已有396人驗出陰性，剩下1人待採，陳時中說，目前看起來也算是控制良好。