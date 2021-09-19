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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文透露出訪過境美國時機　「全世界越來越多國家挺台」

▲▼總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日以錄影方式替「全美台灣同鄉會成立50週年慶祝大會」致詞時表示，台美關係越來越好，現在全世界有越來越多的國家，都願意站出來支持台灣，不論WHA或其他國際組織，現在支持台灣聲音都比過去多。她也說，希望疫情趕快結束，不論是她出訪過境美國，或在外台灣人回台，可以一起見面，為台灣前途一起打拼。

蔡英文表示，全美台灣同鄉會已經成立50年，這是台美人的大事，雖然無法到場跟大家一起，但很高興透過網路可以一起慶祝。她說，這幾年，台美關係越來越好，不只是交流的官員層級提高，大家期待的經濟關係也提升，尤其是TIFA（貿易暨投資架構協定）也都在進行中。

蔡英文指出，現在全世界有越來越多國家，因為民主自由的價值，都願意站出來支持台灣，不管是WHA（世界衛生大會）還是其他的國際組織，現在支持台灣的聲音都比過去更多。

蔡英文說，今年因為疫情關係，台灣和其他國家也互相援助口罩、疫苗，互相給予支持，互相幫助的精神，就是「善的循環」。

最後，蔡英文表示，這兩年因為疫情，她無法親自到美國跟大家見面，但心裡一直掛念著大家，希望疫情趕快結束，無論是出訪過境美國，或是大家到台灣可以盡快一起見面，為台灣的前途一起打拼。

 

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