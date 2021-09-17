快訊／108萬劑莫德納深夜抵台　蔡英文首曝對美催貨心聲

▲總統蔡英文表示AZ疫苗、莫德納疫苗到貨。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

對於我國自購AZ疫苗與從美國出貨的莫德納108萬劑同一天到貨，總統蔡英文17日首度對外發聲表示，國際疫苗供貨緊張，行政團隊卯足全力，天天寫信、週週視訊會議，多管齊下，不分廠牌都持續催貨。對於產能最吃緊的莫德納疫苗，她也都當面跟三位訪台的美國聯邦參議員，以及美國在台協會（AIT）處長孫曉雅表達過希望供貨能夠穩定。

蔡英文17日傍晚透過臉書表示，「單日172萬劑疫苗來了」，政府外購疫苗，催貨再催貨。今天下午，AZ疫苗再到貨64萬劑，第一批從美國出貨的莫德納疫苗108萬劑，也將在深夜抵達。

蔡英文強調，面對國際疫苗供貨緊張，行政團隊卯足全力，天天寫信、週週視訊會議，多管齊下，不分廠牌都持續催貨。對於產能最吃緊的莫德納疫苗，當三位美國聯邦參議員訪台，以及美國在台協會（AIT）處長孫曉雅來總統府時，我也都當面表達，希望能從美國廠直接出貨，維持供貨穩定。

蔡英文表示，加上今天這兩批疫苗，各廠牌疫苗取得累積數量已經達到1,730萬劑，這當中有國際夥伴的援贈，也有政府民間共同努力的成果。對於在台灣取得疫苗上，伸出援手、用心付出的每一個人，我要表達最深的感謝。

蔡英文呼籲，疫苗取得是很多人的努力和協助，我要請大家珍惜疫苗，能打疫苗的人，請儘早去打，讓疫苗發揮功用，為整體台灣社會帶來保護力。