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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜赴芝加哥批民進黨掏空國家　和李佳芬合唱僑胞嗨翻

▲▼韓國瑜在芝加哥演講，和李佳芬在台上合唱《中華民國頌》。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜在芝加哥演講，並和李佳芬合唱《中華民國頌》。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜近日受僑胞邀請走訪美國，19日出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會，他演講時批評台灣最大威脅就是民進黨政府，演講結束後，和妻子李佳芬一起在台上合唱《中華民國頌》，台下僑胞站起來揮舞國旗合唱，而很久沒露臉的李佳芬氣色相當好，身材也圓潤許多。

韓國瑜演講主題為「美陸爭霸和新冠疫情對中華民國的衝擊與機遇」。韓國瑜表示，美陸爭霸、新冠疫情都影響台灣的生活和經濟發展，甚至改變社會的結構和國際的格局，「但是我認為，我們中華民國現在面臨到急迫而真實的挑戰，中華民國最大的威脅以國瑜的觀察，主要是目前執政的民進黨，因為民進黨假民主之名，行政治鬥爭之實，假正義之名，行歷史扭曲之實，假中華民國之名，行掏空國家之實，這是因為民進黨現在掌握立法院的多數，而且主導了整個國家機器」。

韓國瑜強調，中華民國是存在的，誰都不能欺負它，中國大陸不行，民進黨也不行，現在要重建的是國魂，人若沒有靈魂，就沒有是非善惡，國沒有國魂，不知為何而戰，為何而生存，如果連自己的國家都不敢承認，都不敢大聲說出來「我愛中華民國」，對得起先輩、國家、自己和子孫萬代嗎？

韓國瑜最後感謝僑胞，他提到，從國父孫中山革命以來，僑胞就是創建中華民國重要的推手，所有工作和生活在海外，甚至出生在海外的僑胞，都是中華民國的親人，青天白日滿地紅是血脈相連，謝謝大家的關心，尤其這次在芝加哥唐人街看到中華民國國旗迎風搖曳，整個璀璨放出光芒，一有時間就去看，就去照相，一共看了5次，「實在心中太震撼」，歡迎僑肥有空多回台灣看看，中華民國一定會歡迎遠歸的遊子。

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