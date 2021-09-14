「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌畫面曝光　驚嚇宮縮

記者陳俊宏／綜合報導

電台主持人李明璇曾因主持前高雄市長韓國瑜座談會，被封為「北漂最美主持人」，她8月才宣布懷孕，沒想到近日和先生潘德翰外出買水果，遇到一名婦人騎車衝撞車輛，還遭對方呼巴掌，讓她嚇到一度宮縮，所幸就醫檢查沒有大礙。

《東森新聞》報導，事發於10日下午，在高雄市建元路、建功路口，根據現場民眾拍攝畫面，紅衣婦人不只出手毆打並出言辱罵李明璇夫妻，還連踢兩腳踹車，另一名車主也被攻擊，總共波及三輛車。甚至警方到場處理，婦人又再度搞破壞，當場被上銬壓制。

▲▼紅衣婦人攻擊戴帽子的李明璇和丈夫。（圖／東森新聞）

李明璇被婦人甩巴掌，嚇到差點跌倒。她受訪表示，當下的驚嚇「是讓我真的有宮縮的那一種，我覺得更可怕的是，我不曉得我先生，會不會再繼續被她攻擊。」她說，當時她和丈夫將車停在路邊水果攤買水果，發現怎有人撞和踢他們的車，「當我們想要上前問她，她已經往前衝，繼續攻擊其他人的車。」

今年還沒滿30歲的李明璇，是國民黨青年黨代表，曾任高雄市市政顧問，及主持韓國瑜座談會被封北漂最美主持人，她8月才宣布懷孕，未料遭婦人攻擊，所幸就醫檢查沒有大礙。而婦人被依傷害、毀損、公然侮辱等罪，函送高雄地檢署偵辦。

▼紅衣婦當街被上銬。（圖／東森新聞）



▲▼李明璇曾因主持韓國瑜座談會，被封為「北漂最美主持人」。（圖／資料照／ETtoday、記者張凱喨攝）

▼李明璇8月公布和丈夫要升格當爸爸媽媽了。（圖／翻攝李明璇臉書）